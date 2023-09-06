Россияне хотят об этом поговорить

В России уже два месяца действуют новые правила оказания медпомощи при психических расстройствах. Они, в частности, предусматривают создание в поликлиниках кабинетов медико-психологического консультирования, где с психологом можно встретиться в рамках ОМС. В большинстве регионов, в которые с запросом обратился “Ъ”, такие кабинеты действительно открылись, однако пока не более двух десятков на субъект. Представители региональных властей заверили, что в них «могут обращаться граждане с различными вопросами, в том числе с повышенным чувством тревоги, стрессовыми ситуациями, сложностями контроля собственных эмоций, а также с проблемами в общении с родственниками, коллегами, друзьями». Больше всего граждан — около 2,5 тыс. человек — принято специалистами в Санкт-Петербурге. В Иркутской области половину обратившихся составили участники специальной военной операции и члены их семей. В Хакасии ветеранов СВО приглашают на консультацию «проактивно» — для психологического тестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 июля медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения оказывается по новому регламенту. Порядок утвержден приказом Минздрава №668н (сменил приказ Минздравсоцразвития от 2012 года). Документ предполагает, в частности, повсеместное создание кабинетов медико-психологической поддержки. Туда можно обратиться за психологической помощью бесплатно, в рамках ОМС. В Минздраве уточнили, что такие кабинеты могут создаваться как в специализированных медорганизациях (психиатрические больницы, психоневрологические диспансеры), так и в районных больницах и поликлиниках. При этом, согласно новому регламенту, на одного медицинского психолога должно приходиться 25 тыс. взрослых пациентов. Региональные власти, уточнили в медицинском ведомстве, «проводят работу по созданию кабинетов и (или) утверждению соответствующей схемы маршрутизации пациентов». Так, по данным Минздрава, открыто уже более 1 тыс. кабинетов психологов. Финансирование работы специалистов осуществляется «в рамках подушевого норматива прикрепленного населения».

“Ъ” выяснил, что в большинстве регионов такие кабинеты уже начали функционировать. В Иркутской области медицинские психологи, по данным регионального Минздрава, в настоящее время появились в 14 медучреждениях. Пять расположено в областном центре, остальные — в районных и городских больницах других территорий Приангарья. «Пациенты могут обращаться с различными вопросами, в том числе с повышенным чувством тревоги, стрессовыми ситуациями, сложностями контроля собственных эмоций, а также с проблемами в общении с родственниками, коллегами, друзьями. В настоящее время около половины от общего количества обратившихся в кабинеты — участники СВО и члены их семей»,— сказала главный внештатный специалист по медицинской психологии минздрава Иркутской области Ольга Лобанова.

В Хакасии открыто девять кабинетов медико-психологического консультирования при межрайонных и городских больницах. Прием ведут медицинские психологи, имеющие высшее образование по специальности «клиническая психология», либо специалисты, прошедшие переподготовку в рамках этой специальности. В большинстве медорганизаций Хакасии психологи были в штате и ранее, но появились и новые, например, в Абаканской межрайонной клинической больнице. На прием отведено 90 минут. По данным местного минздрава, в кабинеты медико-психологического консультирования обратилось 177 человек, из них 19 — участники СВО. Медицинскими организациями проактивно приглашаются ветеранов боевых действий для прохождения психологического тестирования. Из 14 человек, получивших такие приглашения, девять уже прошли эту процедуру.

В Воронежской области кабинеты созданы в 47 поликлиниках и райбольницах. В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что в помощь уже действующим психологам привлечены новые (включая десять человек после переподготовки в местном медуниверситете). С 1 июня по 31 августа в кабинеты обратились 964 пациента. Норматив времени приема в настоящее время не установлен, добавили там: «При проведении тестового диагностического обследования дополнительно необходимо от 1,5 до 5–6 часов на одного пациента, в зависимости от цели обследования, выбора методик и способа обработки результатов (ручная или автоматизированная)».

В курских медицинских организациях работают 102 медицинских психолога. С начала года в учреждения пришли работать 29 специалистов, уточнили в региональном минздраве.

В Чувашии с 1 июля открыты 16 кабинетов медико-психологического консультирования. В минздраве республики уточнили, что сбор психологического анамнеза и жалоб в ходе приема занимает до 15 минут, а клинико-психологическое обследование и консультирование с последующей психологической помощью может занять до 4–6 часов. За два месяца психологическое консультирование получили более 300 жителей республики.

В Санкт-Петербурге, по данным комитета по здравоохранению города, кабинеты медицинских психологов работают в 58 поликлиниках. К новым специалистам здесь обратились около 2,5 тыс. человек. Прием в поликлинике, согласно расписанию врачей на портале электронных сервисов системы здравоохранения, длится около часа. Еще в июне начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева сообщала, что городу необходимы более 100 кабинетов психологов. Департамент здравоохранения Москвы на запрос “Ъ” не ответил.

А вот в поликлиниках Крыма, сообщили “Ъ” в структурах республиканского минздрава, позиции психологов пока не включены в штат. Это будет сделано не раньше следующего года. Министерство здравоохранения Краснодарского края не ответило на запрос. В расписании приема поликлиник Краснодара, например, нет данных о приеме специалиста-психолога. В поликлиниках Пятигорска специалистов-психологов в поликлиниках тоже пока нет. В Ставрополе кабинет психологической помощи действует в краевой психиатрической больнице, где по ОМС можно получить несколько бесплатных консультаций. Граждан также направляют в горбольницы №2 и №3, онкодиспансер, в женские консультации и перинатальный центр.

Директор Службы психологической помощи онкопациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман считает, что инициатива государства «растабуирует» тему обращения за психологической помощью. Сейчас, по ее мнению, это особенно важно, так как с СВО возвращаются люди, которые «испытали на себе травмирующие события и временно или постоянно будут страдать от психологических проблем»: «Очень важно, чтобы они могли получить психологическую помощь быстро и без препон». «С другой стороны, у специалистов много вопросов, как это будет организовано,— продолжает госпожа Гольдман.— По моим данным, только 10% психологов в стране имеют специализацию по клинической психологии, то есть изучали и понимают границу между психиатрическим и непсихиатрическим расстройством. В условиях дефицита клинических психологов непонятно, каким образом люди, которым требуется лекарственная помощь, будут доходить до психиатра». По мнению госпожи Гольдман, улучшить ситуацию мог бы закон о психологической помощи, однако он все еще не принят.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”