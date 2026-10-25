Умер бард Петр Старчик

С 1970-х Петр Старчик активно выступал на квартирниках. В 1972 году его арестовали за распространение антисовестских листовок, критикующих политику КПСС. Его признали невменяемым и направили на лечение в Казанскую спецпсихбольницу. В учреждениях для психических больных он содержался до 1975 года. В сентябре 1976 года его снова задержали и насильственно госпитализировали. До периода Перестройки в СССР Петр Старчик провел только одно официальное выступление — в 1981 году в московском клубе на Волхонке на вечере-концерте детской поэзии.