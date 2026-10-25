Умер бард Петр Старчик
Умер советский и российский бард, композитор Петр Старчик. Ему было 88 лет. О смерти барда сообщил его друг Петр Трубецкой в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Милая Рождественская дама, увези меня с собою в облака! Петр Старчик ушел в облака...» — написал господин Трубецкой.
Петр Старчик родился в августе 1938 года. Два года он проучился в МГУ, но бросил учебу и начал работать. Он сменил несколько профессий и занятий, в том числе работал кладовщиком, шофером, церковным сторожем. В 1955 году у него вышла первая песня, написанная на стихи Александра Пушкина. Позднее он написал музыку к стихам Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Максимилиана Волошина, Саши Черного и других поэтов, в том числе запрещенных или признанных non grata в СССР.
С 1970-х Петр Старчик активно выступал на квартирниках. В 1972 году его арестовали за распространение антисовестских листовок, критикующих политику КПСС. Его признали невменяемым и направили на лечение в Казанскую спецпсихбольницу. В учреждениях для психических больных он содержался до 1975 года. В сентябре 1976 года его снова задержали и насильственно госпитализировали. До периода Перестройки в СССР Петр Старчик провел только одно официальное выступление — в 1981 году в московском клубе на Волхонке на вечере-концерте детской поэзии.