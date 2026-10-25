Каковы планы Пентагона в отношении Ирана?

По словам собеседников газеты, военные положили на стол сразу несколько вариантов операций. Речь как об ударах по ядерным объектам и энергоинфраструктуре, так и о полноценной высадке на иранские острова в Ормузе. При этом две авианосные группы в регионе уже приведены в состояние боевой готовности. Другая направилась на Ближний Восток из Тихого океана.