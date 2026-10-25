Каковы планы Пентагона в отношении Ирана?
Обзор зарубежной прессы
Пентагон подготовил несколько вариантов новых ударов по Ирану, по крайней мере, такую информацию публикует The Wall Street Journal. На этом фоне котировки нефти марки Brent держатся на уровне апрельских максимумов, около $117 за баррель. По данным источников газеты, американские военные на Ближнем Востоке уже ждут приказов о начале операций. В Тегеране тем временем готовят ответ, пишет Bloomberg. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Представители Белого дома неоднократно заявляли, что США не планируют возобновлять боевые действия до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Однако шаги Пентагона говорят об обратном, пишет The Wall Street Journal.
По словам собеседников газеты, военные положили на стол сразу несколько вариантов операций. Речь как об ударах по ядерным объектам и энергоинфраструктуре, так и о полноценной высадке на иранские острова в Ормузе. При этом две авианосные группы в регионе уже приведены в состояние боевой готовности. Другая направилась на Ближний Восток из Тихого океана.
Одна из возможных причин такой спешки — свежие данные американской разведки, сообщает портал Axios. В отчетах спецслужбы говорится о планах Тегерана усилить удары по чиновникам и дипломатам США, которые работают в регионе. В связи с этим Госдепартамент издал приказ об эвакуации части персонала посольств. Причем в качестве угрозы американцы рассматривают не только Корпус стражей исламской революции, но и йеменских хуситов.
При этом Тегеран подготовил сценарий ответных атак до выборов в Конгресс, сообщают иранские источники Bloomberg. Есть план и на период после голосования, который собеседники агентства оценивают как самый сложный для обеих сторон конфликта. По их словам, новый виток эскалации будет гораздо более масштабным, чем на момент заморозки боевых действий. Под удар снова может попасть Израиль, а также нефтяные объекты и дата-центры в монархиях Персидского залива. Это, в свою очередь, приведет к очередной волне глобального энергетического кризиса
В возможное заключение сделки в Исламской Республике почти не верят. Единственный выход — соглашение, которое позволит объявить о победе и США, и Ирану, подчеркнул один из источников Bloomberg.