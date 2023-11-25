МВД согласилось по всей видимости

МВД согласилось не вводить ряд новых требований к проектированию городских дорог. В проекте распоряжения правительства, которое подготовило ведомство, планировалось сделать обязательными «треугольники видимости» на пешеходных переходах и приподнятые улицы около трамвайных остановок. Но после замечаний властей Москвы и Санкт-Петербурга, выяснил “Ъ”, эти нормы оставили в качестве рекомендательных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рабочая группа Аналитического центра при правительстве «Безопасность дорожного движения» согласовала разработанный МВД проект распоряжения правительства с новыми требованиями в области проектирования автодорог и организации движения. Теперь документ направят в аппарат правительства.

Поправки, как сообщал “Ъ”, вносятся в распоряжение №2438, где перечислены обязательные к применению ГОСТы в области безопасности движения. МВД решило расширить их перечень для повышения уровня безопасности движения (аварийность в этом году, напомним, выросла на 5%). Так, среди прочего предлагается обязать дорожников оборудовать диагональные переходы светофорами для пешеходов и пунктирной разметкой, а также регламентировать места установки кнопки вызова зеленого света на переходе. В проектах автомагистралей с «повышенным» — до 130 км/ч скоростным режимом предлагается в качестве обязательной опции закладывать освещение.

После замечаний экспертов МВД, выяснил “Ъ”, часть норм из проекта исключило. В первой редакции, в частности, предлагалось в обязательном порядке приподнимать проезжую часть у трамвайных остановок, расположенных на дорогах с одной полосой движения. Это правило сложно выполнить, посчитали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). В Москве сегодня используют, как правило, трамвайные платформы «островного» типа. Они обособлены от проезжей части и позволяют исключить посадку и высадку из трамвая на дорогу, пояснили “Ъ” в центре. Если же ширины дороги не хватает, то применяется платформа «венского типа» (приподнятый участок дороги), но этот вариант менее безопасный, его используют только в исключительных случаях на узких улицах, заявили в ЦОДД.

Обязательными предлагалось сделать и так называемые треугольники видимости для пешеходов. Речь идет о секторе обзора (параметры рассчитываются по специальной формуле), в рамках которого пешеходу, вступающему на переход, должны быть без помех видны приближающиеся транспортные средства. Таким образом, «треугольники видимости» необходимо освободить от высокой растительности, киосков, заборов и т. д. Против выступила Дирекция организации дорожного движения (ДОДД) Санкт-Петербурга. Сегодня, напомнил “Ъ” ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов, ПДД запрещают остановку в пяти метрах перед «зеброй», дополнительных знаков для обозначения этой зоны не нужно. Обязательный «треугольник видимости» привел бы к увеличению этого расстояния до 12–15 м. Кроме того, по его подсчетам, только в Санкт-Петербурге пришлось бы установить 2 тыс. указателей на границе «треугольников видимости», что обошлось бы городу в 57 млн руб. «Придание статуса обязательности норме могло бы взбодрить ответственные на местах структуры заняться вопросом безопасности пешеходов. Деньгами пугать легко, но никто не считает социально-экономический ущерб, который получает город в результате смерти жителя в ДТП»,— заявил “Ъ” урбанист Василий Вишневский из Южно-Сахалинска, на улицах которого используется этот элемент безопасности движения.

Власти Санкт-Петербурга выступали против еще одного нововведения от МВД: при одновременном движении пешеходов и поворачивающих машин в одной светофорной фазе (конфликтном регулировании) должна «обеспечиваться видимость» зебры от стоп-линии. В условиях плотной исторической застройки в Санкт-Петербурге, считают в ДОДД, выполнить это требование почти невозможно. В ГИБДД, впрочем, вводимое обязательное правило проблемой не посчитали.

«Согласованный документ — хороший пример, когда МВД согласилось с замечаниями и пошло навстречу экспертному сообществу,— заявил “Ъ” сопредседатель рабочей группы "Безопасность дорожного движения" в рамках "регуляторной гильотины" Евгений Литвин.— Безусловно, по мере апробации в необязательном режиме тех или иных норм стандартов в распоряжение №2438 будут вноситься и другие поправки, мы их готовы обсуждать. Но в целом я считаю, что все выпускаемые стандарты должны быть сразу обязательными, тогда не будет в принципе возникать каких-либо споров».

Иван Буранов