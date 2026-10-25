Путин проведет 20 двусторонних встреч на саммите «Россия — Африка»
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет 20 двусторонних встреч на саммите «Россия — Африка» и примет участие в саммите стран-экспортеров газа. Об этом сообщила ИС «Вести».
Саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдут в Москве 28-29 октября. Перед этим, 27 ноября, состоится саммит стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
До этого о планах провести переговоры с Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ говорил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Помимо руководства Ирана, в саммите примут участие представители ОАЭ, Алжира, Египта, Ливии, Катара, Венесуэлы и других стран.