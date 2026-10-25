WSJ: ФБР подозревает экс-инженера OpenAI в шпионаже в пользу Саудовской Аравии
Федеральное бюро расследований (ФБР) США подозревает бывшего инженера компании OpenAI Абдулрахмана Альфозана в экономическом шпионаже и передаче конфиденциальной информации Саудовской Аравии. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителя силовых структур.
По данным следствия, 35-летний Абдулрахман Альфозан установил звукозаписывающее устройство в конференц-зале OpenAI, который обычно используют для совещаний руководители. Мужчина спрятал миниатюрную печатную плату и микрофон за телевизором. Устройство он обернул туалетной бумагой. По действующему обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом в ФБР допускают, что Абдулрахман Альфозан мог действовать не по заказу саудовских властей.
Абдулрахман Альфозан был арестован 9 октября. Он работал в OpenAI с июля 2025 года. На заседании 19 октября ему отказали в освобождении под залог. Судья посчитал, что мужчина может скрыться. Газета отмечает, что незадолго до ареста бывший инженер уже забронировал билеты на самолет из Сан-Франциско в Саудовскую Аравию через Стамбул для себя и своей семьи. После ареста выяснилось, что жена и сын Абдулрахмана Альфозана уже вылетели в Катар бизнес-классом. Билеты им оплатил представитель вооруженных сил Саудовской Аравии. По версии защиты, военнослужащий — родственник его жены.
Кроме того, как пишет WSJ, прокуратура установила, что Абдулрахман Альфозан в 2025-2026 годах часто общался через WhatsApp с неназванным представителем королевской семьи Саудовской Аравии. По версии следствия, именно он пытался привлечь мужчину к развитию ИИ в Саудовской Аравии. Одно из сообщений от члена королевской семьи гласит: «Саудовская Аравия нуждается в тебе больше, чем США!».
Сейчас OpenAI оценивает, какую информацию мог получить Абдулрахман Альфозан, рассказал собеседник WSJ. Кроме того, компания устанавливает, был ли это случай корпоративного шпионажа или государственного.