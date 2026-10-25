WSJ: ФБР подозревает экс-инженера OpenAI в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Абдулрахман Альфозан был арестован 9 октября. Он работал в OpenAI с июля 2025 года. На заседании 19 октября ему отказали в освобождении под залог. Судья посчитал, что мужчина может скрыться. Газета отмечает, что незадолго до ареста бывший инженер уже забронировал билеты на самолет из Сан-Франциско в Саудовскую Аравию через Стамбул для себя и своей семьи. После ареста выяснилось, что жена и сын Абдулрахмана Альфозана уже вылетели в Катар бизнес-классом. Билеты им оплатил представитель вооруженных сил Саудовской Аравии. По версии защиты, военнослужащий — родственник его жены.