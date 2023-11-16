Ремонт позвали в дорогу

Помощник главы государства Игорь Левитин вчера отметил ухудшение состояния федеральной дорожной сети за последние три года, предложив обсудить этот вопрос «отдельно в правительстве». Это заявление было сделано в ходе дискуссии «Россия-2035: к новой экономике транспорта» в рамках проходящей в Москве «Транспортной недели». Проблемы наблюдаются и в региональной сети. «Дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились»,— заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Отвечающий за транспортную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал проанализировать ценообразование в этой сфере, а также пересмотреть правила привлечения частных инвестиций в дорожную стройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Перспективы развития дорожной сети вчера обсуждались в ходе планерной дискуссии «Россия-2035: к новой экономике транспорта» в рамках проходящей в Москве «Транспортной недели». Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что по итогам 2023 года в среднем по стране более половины — 52% всей региональной дорожной сети — уже приведено в нормативное состояние (по первоначальному плану речь шла о 50% в 2024 году). Он также напомнил, что 136 тыс. км основных федеральных и региональных дорог объединены в единую «опорную сеть» (Госдума для этого ранее приняла отдельный закон), 85% которой нужно отремонтировать к 2027 году. Для этого правительством РФ принят пятилетний план дорожной деятельности с финансированием более 13 трлн руб.

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что за последние три года в России построено 7 тыс. км федеральных дорог: «Это очень хороший результат, раньше столько не строили. Но есть озабоченность, что снижается уровень содержания федеральных дорог». Он привел данные, согласно которым в 2020 году 85% «федералок» было в нормативном состоянии, а в 2023 году показатель упал до 73%. «Нужно этот баланс выдерживать. Потому что как мы тогда поручение президента выполним? — заявил Игорь Левитин.— Считаю нужным рассмотреть этот вопрос отдельно в правительстве».

Как ранее сообщал “Ъ”, в марте глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев просил Белый дом разрешить Росавтодору перенаправить 200 млрд руб., запланированных на дорожные стройки, на ремонт федеральных трасс общей протяженностью 16,5 тыс. км. В Росавтодоре тогда подтверждали, что общее состояние ведомственных дорог ухудшается несколько лет, в том числе из-за передачи в ведение федерации «плохих» региональных дорог (за счет чего падает общий уровень состояния федеральной сети), дефицита финансирования, возросшей интенсивности движения транспорта.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, поддержав господина Левитина, сказал, что довести до нормативного состояние 85% всей опорной сети будет непросто, намекнув, что на это, возможно, потребуется дополнительное финансирование. «Раньше за меньшие деньги делали те участки, которые можно было сделать быстро,— рассказал он.— Сейчас, грубо говоря, дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились. Каждый следующий участок выходит дороже». Господин Цыденов сказал, что пора «выходить» (имея в виду, очевидно, плановый ремонт) на те дороги, которые ремонтировались в 2018 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», чтобы поддерживать их с учетом растущего трафика и изменения логистики. «На направлении Запад—Восток грузовое сообщение выросло вдвое к 2019 году,— сказал господин Цыденов.— Это влияет на износ, это надо закладывать в расходы на содержание дорог».

Марат Хуснуллин привел данные, согласно которым в некоторых субъектах федерации на содержание региональной сети тратится в пять раз больше, чем на содержание федеральной. Расходы на содержание «федералок», напомним, закреплены постановлением правительства, по региональным трассам такого документа нет. «Здесь точно есть чем заниматься. Нужно определить, сколько стоит реальное содержание,— сказал господин Хуснуллин.— Минтранс, Росавтодор, губернаторы этим уже активно занимаются». Вице-премьер также анонсировал пересмотр правил привлечения внебюджетного финансирования в дорожную стройку. «Мы проанализировали около 50 транспортных концессий, которые были сделаны по стране. Успешны из них единицы,— заявил вице-премьер.— Остальные либо с какими-то проблемами, либо находятся в состоянии, когда начали, а довести до конца не могут». Он привел в пример открытый в 2022 году обход Хабаровска: «Построили объездную дорогу, и теперь регион должен весь свой дорожный фонд отдавать за концессию». Минтранс Хабаровского края ранее приводил данные о том, с 2022 по 2031 год регион должен будет заплатить построившей обход компании почти 27 млрд руб. в качестве компенсации затрат при строительстве. «Такие концессии нам точно не нужны»,— сказал вице-премьер.

Иван Буранов