Российские гимнастки стали победительницами клубного чемпионата мира в Токио

В Токио завершился клубный чемпионат мира по художественной гимнастике AEON Cup 2026, на котором российские спортсменки из клуба «Небесная грация» одержали победу в командном зачете. Российское трио в составе Марии Борисовой, Софии Ильтеряковой и Яны Заикиной набрало 338,250 балла, что принесло им первое место. Российские гимнастки выступали с национальной символикой.