Российские гимнастки стали победительницами клубного чемпионата мира в Токио
В Токио завершился клубный чемпионат мира по художественной гимнастике AEON Cup 2026, на котором российские спортсменки из клуба «Небесная грация» одержали победу в командном зачете. Российское трио в составе Марии Борисовой, Софии Ильтеряковой и Яны Заикиной набрало 338,250 балла, что принесло им первое место. Российские гимнастки выступали с национальной символикой.
Второе место заняли гимнастки американского клуба Burlo and Pacific Stars с результатом 330,050 балла, третьей стала украинская школа Дерюгиных, получившая 319,150 балла.
В личном многоборье среди сениорок София Ильтерякова стала чемпионкой, набрав 117,750 балла. Мария Борисова заняла второе место с 115,800 балла, а третью строчку заняла американка Меган Чу, показавшая результат 114,850 балла.
Среди юниорок победу одержала Яна Заикина, набрав 104,700 балла. Серебро получила американка Анна Филипп с 100,500 балла, бронзу — израильтянка Мария Мячина с 99,950 балла.