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Коммерсантъ FM
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Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных

Израильские власти отпустили из тюрем вторую группу заключенных в рамках сделки с «Хамасом». Палестинское движение ранее освободило 13 израильских заложников и четырех граждан Таиланда.

Телеканал Al Jazeera вел трансляцию, как автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибыли в городе Бейтуния на Западном берегу. Улицы заполонили сотни людей, среди них, как утверждает телеканал, есть родственники освобожденных.

Четырехдневное перемирие в Газе действует с утра 24 ноября. В этот период «Хамас» должен освободить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль должен освободить из тюрем 150 женщин и детей из числа заключенных. 24 ноября в рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников, отдельно палестинское движение отпустило десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

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