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Коммерсантъ FM
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Газ ищет исход из Египта

Добыча на крупнейшем шельфовом проекте в стране снижается

Крупнейший зарубежный добычный проект с участием «Роснефти» — газовое месторождение Zohr на шельфе Египта — может снизить добычу в этом году до трехлетнего минимума. По итогам января—октября на Zohr, по оценкам “Ъ”, было добыто около 19 млрд кубометров газа, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года. Добыча на проекте падает уже второй год — после максимума в 2021 году она стала снижаться, предположительно, из-за просачивания морской воды в скважины. Оператором проекта является Eni. Падение добычи на Zohr увеличивает дефицит газа в Египте, который в последние недели столкнулся с прекращением поставок из Израиля.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Добыча на месторождении Zohr на египетском шельфе Средиземного моря за десять месяцев 2023 года упала на 14%, до около 19,17 млрд кубометров, следует из расчетов “Ъ” и данных источников. Участниками проекта являются итальянская Eni (оператор, 50%), «Роснефть» (30%), BP и эмиратская Mubadala (по 10%). Доля «Роснефти» в добыче составила 3,37 млрд кубометров. В октябре Zohr произвело 1,86 млрд кубометров, добыча увеличилась на 3% относительно сентября.

Zohr — крупнейшее в Египте шельфовое месторождение газа, а также крупнейший газодобывающий проект «Роснефти» за рубежом. Запасы Zohr оценивались в 850 млрд кубометров газа. В течение десяти лет с начала добычи на участников проекта приходится 58,6% продукции, остальное принадлежит египетскому правительству. Таким образом, доля «Роснефти» в добыче составляет около 17,6%.

Eni открыла Zohr в 2015 году в Средиземном море на глубине до 1,7 км, уже в 2017 году на месторождении началась добыча. В том же году в проект вошла «Роснефть», заплатив за свою долю около $1,125 млрд, а также компенсировав понесенные Eni затраты. Кроме того, по отчетам российской нефтекомпании, капзатраты на проект в 2017–2021 годах составили 136 млрд руб.

Максимальная добыча на проекте была достигнута по итогам 2021 года — более 28 млрд кубометров. На долю российской нефтекомпании приходилось более 5 млрд кубометров (около 4,7 млрд кубометров в 2022 году). В 2023 году началось резкое снижение добычи, предположительно, из-за инфильтрации воды в скважины. При сохранении текущего уровня месячного производства добыча на Zohr в этом году достигнет минимума с 2020 года.

Падение производства на Zohr создает дефицит газа в Египте, который использует его в основном для снабжения электростанций. Ситуация с импортом газа также обострилась из-за палестино-израильского конфликта (см. “Ъ” от 29 октября), так как Израиль прекратил экспорт газа в Египет.

Несмотря на существенное снижение добычи на Zohr, крупные иностранные инвесторы рассчитывают на новые крупные открытия на шельфе Египта. Так, Eni в январе объявляла о новом значительном открытии на газовом блоке Nargis, а Shell на прошлой неделе отчиталась об успешном бурении разведочной скважины на блоке North East El-Amriya.

Падение добычи на Zohr в первую очередь вызвано геологическими свойствами месторождения, напоминает Виктор Катона из Kpler. Сохранение пиковых показателей добычи длилось относительно недолго, фактически добыча на месторождении начала падать после пяти лет с ввода в эксплуатацию, и с этим вряд ли получится справиться путем бурения дополнительных скважин, о которых говорят египетские власти, считает аналитик. Скорее всего, предполагает он, производительность скважин продолжит снижаться, что повлияет на общий профиль добычи месторождения.

Дмитрий Козлов

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