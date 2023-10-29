Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Египте произошло обострение газа

Израиль остановил экспорт

Египет на фоне обострения палестинско-израильского конфликта полностью прекратил получать газ из Израиля. Тель-Авив после внепланового прекращения добычи на месторождении Tamar в октябре перенаправил ресурсы на внутреннее потребление. В результате Египет, который и так в этом году сталкивается с дефицитом газа и живет в условиях ежесуточных плановых отключений электроэнергии, едва ли окажется способен возобновить экспорт с двух своих СПГ-заводов, на которые приходится до 2,5% мощностей по сжижению газа в мире.

Фото: AHIKAM SERI / AFP

Фото: AHIKAM SERI / AFP

Египет с 29 октября полностью прекратил получать газ из Израиля, поставки упали с 800 млн кубических футов в сутки (около 22,5 млн кубометров) до нуля, сообщил Reuters представитель египетского правительства. Он добавил, что власти на фоне нехватки импортного газа увеличат продолжительность плановых отключений электроэнергии, которые регулярно происходят в стране с 2022 года и усиливаются в период пикового спроса летом. Большая часть генерации электроэнергии в Египте (77% выработки в 2022 году) приходится на газовые ТЭС.

Предпосылки к сокращению поставок израильского газа в Египет возникли еще 9 октября, когда власти Израиля на фоне нападения «Хамаса» предписали Chevron, оператору второго по величине в стране газового месторождения Tamar, приостановить добычу. Месторождение расположено на шельфе Израиля неподалеку от сектора Газа, от него идет подводный газопровод EMG, по которому газ поставляется из Израиля в Египет. На тот момент Chevron сообщала, что экспортные объемы в Египет будут перенаправлены через панарабский газопровод, который проходит через Иорданию.

Египет закупает израильский газ с 2018 года в основном для загрузки своих СПГ-заводов в Идку (номинальная мощность 7,2 млн тонн, оператор Shell) и Думьяте (5 млн тонн, оператор Eni), которые до этого простаивали из-за недостатка сырья.

Основными потребителями этого СПГ являются страны Южной Европы, которые договорились о дополнительных поставках на фоне снижения закупок газа из РФ.

Впрочем, растущие энергетические потребности Египта привели к тому, что с лета поставки СПГ были почти остановлены и газ потребляется внутри страны. Так, в августе из Египта был отправлен только один груз СПГ, в сентябре — ни одного. В октябре два танкера успели загрузиться в Идку до сокращения поставок из Израиля, а еще двум пришлось уйти пустыми.

Как прекращение добычи на Tamar может повлиять на поставки СПГ в ЕС

Еще 27 октября глава СПГ-подразделения Eni Кристиан Сигноретто говорил, что ожидает восстановления экспорта СПГ из Египта в ближайшее время, несмотря на сокращение поставок газа из Израиля, поскольку осенью внутреннее потребление газа в Египте идет на спад. Однако теперь этот прогноз выглядит оптимистичным. Еще до объявления о полном прекращении поставок израильского газа аналитики Energy Aspects снизили свой прогноз отгрузок СПГ из Египта, указав, что ожидают отправки лишь трех-четырех грузов в октябре и столько же — в ноябре. Для сравнения: даже при работе на половинной мощности заводы в Идку и Думьяте могут отгружать семь танкеров в месяц. На Египет приходится около 2% установленной мощности по сжижению газа в мире, и этот источник поставок важен для Европы благодаря короткому транспортному плечу и тому факту, что производство СПГ в Египте увеличивается как раз в европейский отопительный сезон.

Прекращение поставок из Израиля накладывается на проблемы с добычей газа в самом Египте.

По последним доступным данным JODI, добыча в стране в январе—мае упала до самого низкого уровня за три года, снизившись на 12% год к году. Снижение, видимо, связано с крупнейшим в стране шельфовым месторождением Zohr, где, согласно публикациям Energy Aspects и Bloomberg, возникли проблемы с инфильтрацией морской воды в одну из скважин. Оператор месторождения Eni, как и египетские чиновники, отрицал наличие производственных проблем на Zohr.

Юрий Барсуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...