В Египте произошло обострение газа

Египет на фоне обострения палестинско-израильского конфликта полностью прекратил получать газ из Израиля. Тель-Авив после внепланового прекращения добычи на месторождении Tamar в октябре перенаправил ресурсы на внутреннее потребление. В результате Египет, который и так в этом году сталкивается с дефицитом газа и живет в условиях ежесуточных плановых отключений электроэнергии, едва ли окажется способен возобновить экспорт с двух своих СПГ-заводов, на которые приходится до 2,5% мощностей по сжижению газа в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AHIKAM SERI / AFP Фото: AHIKAM SERI / AFP

Египет с 29 октября полностью прекратил получать газ из Израиля, поставки упали с 800 млн кубических футов в сутки (около 22,5 млн кубометров) до нуля, сообщил Reuters представитель египетского правительства. Он добавил, что власти на фоне нехватки импортного газа увеличат продолжительность плановых отключений электроэнергии, которые регулярно происходят в стране с 2022 года и усиливаются в период пикового спроса летом. Большая часть генерации электроэнергии в Египте (77% выработки в 2022 году) приходится на газовые ТЭС.

Предпосылки к сокращению поставок израильского газа в Египет возникли еще 9 октября, когда власти Израиля на фоне нападения «Хамаса» предписали Chevron, оператору второго по величине в стране газового месторождения Tamar, приостановить добычу. Месторождение расположено на шельфе Израиля неподалеку от сектора Газа, от него идет подводный газопровод EMG, по которому газ поставляется из Израиля в Египет. На тот момент Chevron сообщала, что экспортные объемы в Египет будут перенаправлены через панарабский газопровод, который проходит через Иорданию.

Египет закупает израильский газ с 2018 года в основном для загрузки своих СПГ-заводов в Идку (номинальная мощность 7,2 млн тонн, оператор Shell) и Думьяте (5 млн тонн, оператор Eni), которые до этого простаивали из-за недостатка сырья.

Основными потребителями этого СПГ являются страны Южной Европы, которые договорились о дополнительных поставках на фоне снижения закупок газа из РФ.

Впрочем, растущие энергетические потребности Египта привели к тому, что с лета поставки СПГ были почти остановлены и газ потребляется внутри страны. Так, в августе из Египта был отправлен только один груз СПГ, в сентябре — ни одного. В октябре два танкера успели загрузиться в Идку до сокращения поставок из Израиля, а еще двум пришлось уйти пустыми.

Еще 27 октября глава СПГ-подразделения Eni Кристиан Сигноретто говорил, что ожидает восстановления экспорта СПГ из Египта в ближайшее время, несмотря на сокращение поставок газа из Израиля, поскольку осенью внутреннее потребление газа в Египте идет на спад. Однако теперь этот прогноз выглядит оптимистичным. Еще до объявления о полном прекращении поставок израильского газа аналитики Energy Aspects снизили свой прогноз отгрузок СПГ из Египта, указав, что ожидают отправки лишь трех-четырех грузов в октябре и столько же — в ноябре. Для сравнения: даже при работе на половинной мощности заводы в Идку и Думьяте могут отгружать семь танкеров в месяц. На Египет приходится около 2% установленной мощности по сжижению газа в мире, и этот источник поставок важен для Европы благодаря короткому транспортному плечу и тому факту, что производство СПГ в Египте увеличивается как раз в европейский отопительный сезон.

Прекращение поставок из Израиля накладывается на проблемы с добычей газа в самом Египте.

По последним доступным данным JODI, добыча в стране в январе—мае упала до самого низкого уровня за три года, снизившись на 12% год к году. Снижение, видимо, связано с крупнейшим в стране шельфовым месторождением Zohr, где, согласно публикациям Energy Aspects и Bloomberg, возникли проблемы с инфильтрацией морской воды в одну из скважин. Оператор месторождения Eni, как и египетские чиновники, отрицал наличие производственных проблем на Zohr.

Юрий Барсуков