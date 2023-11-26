Минобороны: ПВО сбили две ракеты С-200 над Азовским морем

Минобороны России заявило в Telegram, что средства противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200 над Азовским морем сегодня, 26 ноября, около 11:00 мск.

Сегодня, 26 ноября, Минобороны также сообщало об уничтожении беспилотников над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями. Ведомство заявило, что в общей сложности средства ПВО сбили 24 БПЛА с начала суток. Сейчас известно об одном пострадавшем. Он получил ранения в результате попадания обломков беспилотника в многоквартирный дом в Туле.

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