Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны: ПВО сбили две ракеты С-200 над Азовским морем

Минобороны России заявило в Telegram, что средства противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200 над Азовским морем сегодня, 26 ноября, около 11:00 мск.

Сегодня, 26 ноября, Минобороны также сообщало об уничтожении беспилотников над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями. Ведомство заявило, что в общей сложности средства ПВО сбили 24 БПЛА с начала суток. Сейчас известно об одном пострадавшем. Он получил ранения в результате попадания обломков беспилотника в многоквартирный дом в Туле.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...