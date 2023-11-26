Удар «Уралом» по «Краснодару»

Долго лидировавший в чемпионате России «Краснодар» не сумел удержаться на первом месте, потерпев неожиданное поражение от «Урала» — 1:3. Таким образом, в его активе осталось 32 очка, тогда как «Зенит» набрал на один балл больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Урала» Эммерсон (№4) сравнял счет в матче с «Краснодаром», а затем екатеринбуржцы забили еще дважды и сменили лидера в чемпионате

Фото: ФК «Урал» Защитник «Урала» Эммерсон (№4) сравнял счет в матче с «Краснодаром», а затем екатеринбуржцы забили еще дважды и сменили лидера в чемпионате

Фото: ФК «Урал»

Перед матчем в Екатеринбурге «Краснодар» оказался чуть позади в чемпионской гонке с «Зенитом», который накануне уверенно взял верх над «Сочи» и с 33 очками вышел на первое место. Но, учитывая, что «Урал» не выигрывал на протяжении десяти туров, практически не было сомнений, что кубанцы тоже возьмут свое и восстановят лидерство. Другое дело, что все серии когда-нибудь заканчиваются.

Гости вроде бы не испытывали проблем с настроем, что, похоже, в принципе невозможно у столь серьезного и даже сурового тренера, как Владимир Ивич. Как его команда заряжена на борьбу, сразу продемонстрировал опорник Александр Черников, который уже на второй минуте срубил Ибраиму Сиссе и, по сути, вывел полузащитника «Урала» из строя.

А то, что игра «Краснодара», мягко говоря, не смотрелась и была излишне монотонной, совсем не удивляло.

У сербского специалиста такой стиль, в основе которого прежде всего строгая дисциплина и прагматизм. Подопечные Ивича не феерили и даже не настаивали на владении мячом, тем не менее улучили момент и открыли счет. Юркий Олакунле Олусегун проскользнул в штрафную площадь и сделал подачу на Джона Кордобу, который в присущей ему манере продавил опекуна и нанес точный удар головой. Колумбиец забил восьмой гол и стал вторым бомбардиром текущего чемпионата после своего соотечественника Матео Кассьерры из «Зенита».

Однако краснодарцам не удалось зацепиться за этот результат. Хозяева очень быстро отыгрались, реализовав угловой, когда Эммерсон перевисел Никиту Кривцова. К тому же под конец первого тайма произошел другой неприятный для гостей инцидент, когда голкипер Матвей Сафонов и центральный защитник Витор Тормена столкнулись друг с другом головами. Их долго приводили в чувство и забинтовывали, а в итоге все равно пришлось заменить. Трудно сказать, насколько повлияли на дальнейший ход событий именно эти потери, но после перерыва с командой Ивича что-то случилось. Кроме того что у нее абсолютно ничего не ладилось в атаке, она посыпалась в обороне. Даже цементирующий ее Хуниор Алонсо допускал несвойственные себе грубые ошибки.

Так получилось, что парагвайский защитник упустил из виду Андрея Егорычева, который выскочил один на один со сменщиком Сафонова Станиславом Агкацевым. Атакующий хавбек «Урала» технично разобрался с вратарем и отправил мяч в пустые ворота. А ближе к финальному свистку Алонсо проиграл забег Алексею Каштанову, причем чуть ранее неудачно пытался оставить его в искусственном офсайде. Нападающий добежал до штрафной и просто пробил на силу. Екатеринбуржцы одержали первую победу с 19 августа, которую вполне можно отнести к разряду сенсаций. При этом кубанцы могли пропустить больше и еще легко отделались, уступив 1:3.

Впрочем, в любом случае «Краснодар» потерпел весьма болезненное поражение, лишившее его лидерства в чемпионате.

Клуб Сергея Галицкого бессменно возглавлял премьер-лигу с четвертого тура, и его преимущество над «Зенитом» достигало семи очков. Теперь на один балл впереди уже петербуржцы.

Такая разница пока еще, наверное, ни о чем не говорит, но очевидно, что краснодарцы теряют инициативу в чемпионской гонке и одновременно дают шансы преследователям, ведь то же «Динамо» отстает от них на четыре очка.

На исходе 16-го тура состоялось еще одно любопытное противостояние, в котором «Рубин» принимал «Факел». Дело в том, что обе команды выдали достаточно продолжительные беспроигрышные серии. У воронежцев она составляла шесть матчей, а у казанцев — пять, которые они вдобавок отыграли на ноль. «Рубин» вообще наступал на пятки ЦСКА с «Локомотивом», имевшим по 25 очков, и догнал их. Футболисты Рашида Рахимова опять сохранили свои ворота сухими и победили 1:0 благодаря голу Руслана Безрукова. По дополнительным показателям они даже обошли «Локомотив» и поднялись на седьмое место.

Александр Ильин