«Локомотива» и «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли со счетом 3:3 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Уже четвертый матч этих команд закончился ничьей.

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За «Локомотив» голы забили Сергей Пиняев (30 минута) и Рифат Жемалетдинов (62 и 84 минуты). За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (32), Владимир Писарский (90+4) и Бенхамин Гарре (90+12, пенальти).

Три встречи самарской и московской команд до этого завершились с одинаковым счетом 1:1. Последнюю победу одержал «Локомотив» в мае 2022 года со счетом 1:0.

Сейчас «Крылья Советов» находятся на третьем месте в рейтинге российских команд с 26 очками. «Локомотив» на шестой строчке с 25 очками. 3 декабря «Локомотив» сыграет с «Зенитом», а «Крылья Советов» 2 декабря встретятся с «Сочи».