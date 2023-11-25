«Динамо» удачно отскочило

На первое место в чемпионате России по футболу вышел «Зенит». В 16-м туре петербуржцы победили «Сочи» со счетом 3:0 и набрали 33 очка. «Динамо», обыграв ЦСКА — 3:2, с 28 баллами сохранило за собой третью позицию. Четвертым с 27 очками стал «Спартак», который под непрекращающийся снегопад одолел «Балтику» — 2:0.

Второй круг чемпионата России стартовал матчем между «Крыльями Советов» и «Локомотивом», который получился очень драматичным и закончился совершенно неожиданным образом. После ничьей 1:1 в первом тайме, когда на гол Сергея Пиняева самарцы ответили дальним ударом под перекладину Фернандо Костанци, железнодорожники, казалось бы, сделали все необходимое для победы. Рифат Жемалетдинов с передач того же Пиняева и Тимура Сулейманова оформил дубль, причем свой второй мяч он забил на 84-й минуте. У «Крыльев» просто не было шансов избежать поражения. И даже после того, как Владимир Писарский на четвертой компенсированной минуте из шести сократил разницу до минимума, в благоприятный для хозяев исход, наверное, не верили они сами.

Но встреча затянулась, и на 98-й минуте Илья Гапонов в единоборстве с Евгением Морозовым заставил последнего сыграть рукой, что привело к назначению пенальти в ворота «Локомотива». По итогам разбирательства эпизода бригадой VAR, а потом и с личным участием главного арбитра Василия Казарцева 11-метровый пробивался вообще на 102-й минуте. Бенхамин Гарре исполнил его уже фактически по окончании матча и сравнял счет. Ничья 3:3 стала настоящим подарком судьбы для «Крыльев Советов», которые с 26 очками временно поднялись на третье место, а вот москвичи не скрывали разочарования как результатом, так и судейством. Обычно предельно корректный наставник железнодорожников Михаил Галактионов, комментируя работу рефери, даже позволил себе употребить в телеэфире по ходу официального флеш-интервью нецензурное выражение. Подобные эмоции вполне можно понять, так как «Локомотив» потерял два очка, уже лежавшие у него в кармане, и с 25 баллами лишь догнал ЦСКА с «Динамо» перед их дерби.

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Вот «Зенит» спокойно забрал свои три очка в противостоянии с последней командой чемпионата — «Сочи». При этом первый тайм петербуржцы отыграли вполноги. Можно было подумать, что им не хватало лучшего бомбардира премьер-лиги Матео Кассьерры и Густаво Мантуана, которые отсутствовали из-за травм. Тем не менее Родригао перед свистком на перерыв отличился с подачи углового, а во второй половине Вильсон Изидор закрепил успех, убежав один на один с голкипером «Сочи» Никитой Гойло. И это еще Клаудиньо не реализовал пенальти, как на разминке, кинув мяч в руки вратарю. Но в концовке Андрей Мостовой все-таки закатил гостям третий гол. Победа 3:0 вывела «Зенит» на первое место с 33 очками, притом что у прежнего лидера «Краснодара» впереди выездной матч с «Уралом».

В дерби ЦСКА—«Динамо» на кону стояло третье место. Оставалось только выяснить, кто из них окажется на коне. Хотя с учетом того, что красно-синие и бело-голубые были лидерами премьер-лиги по ничьим (по семь), пока с ними не сравнялся еще и «Локомотив», наиболее вероятным представлялся именно нейтральный результат. Между тем быстрый гол динамовца Битело, который воспользовался позиционной ошибкой армейских защитников и легко разобрался с голкипером Игорем Акинфеевым, сразу раскрыл игру. Команда Владимира Федотова атаковала опаснее, поэтому логично, что после трех моментов у Антона Заболотного и Федора Чалова ей удалось добиться своего.

Правда, непосредственно гол Аббосбека Файзуллаева выглядел нелогично, потому что узбекский легионер ударил прямо во вратаря Игоря Лещука, и непонятно, почему тот не сумел отбить мяч. Затем в куда более очевидной ситуации Файзуллаев пробил чуть выше ворот, зато его навес на Заболотного в конце первого тайма вышел безупречным, и армейцы все-таки повели — 2:1. Более того, вскоре Файзуллаев мог записать себе в актив второй голевой пас, если бы Милан Гаич не сплоховал в завершении. А вот гостям «ВЭБ Арены», кроме удачного дебюта, похвастаться было практически нечем. Если они надеялись банально удержать минимальное преимущество, то зря.

Во втором тайме вездесущий Файзуллаев упустил еще одну хорошую возможность забить, тогда как «Динамо» подловило хозяев на очередной оплошности в обороне. Константин Тюкавин сбросил мяч на Битело, а никем не опекаемый бразилец с рикошетом и отскоком от газона переправил его в сетку.

Бело-голубые заметно прибавили с появлением на поле Хорхе Карраскаля, который, похоже, по-особому настроился на матч против своего бывшего клуба.

Колумбиец поучаствовал в двух голевых комбинациях, пускай во втором случае ему скорее повезло, что мяч после его удара отскочил к Тюкавину и нападающий с близкой дистанции расстрелял ворота. Динамовцы выиграли 3:2 и с 28 очками опять заняли третью строчку в таблице.

«Спартак» встречался в Калининграде с «Балтикой» на фоне неприглядной статистики выступлений на выезде — одна победа и одна ничья в шести матчах первого круга, а следовательно, во втором ему вообще девять раз играть в гостях. На побережье Балтийского моря красно-белым к тому же пришлось столкнуться с тяжелыми погодными условиями. «Ростех Арену» буквально занесло снегом, и под этим покровом трава была почти совсем не видна. В специфическом зимнем футболе произойти могло все что угодно, тем более что снегопад не прекращался. Даже удивительно, как тонко нападающий гостей Александр Соболев подыграл в чужой штрафной площади Даниилу Хлусевичу, который открыл счет. А под конец второго тайма Соболев ассистировал еще и Квинси Промесу, отдав ему передачу на пустые ворота. «Спартак» оказался сильнее в этом снежном матче — 2:0, что позволило ему с 27 очками перескочить через «Локомотив», ЦСКА и «Крылья Советов» на четвертое место.

Александр Ильин