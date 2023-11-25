«Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в таблице РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» обошли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Матч в Санкт-Петербурге завершился счетом 3:0 в пользу хозяев.

За «Зенит» голы забили Родригао (45+2), Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). На 52-й минуте пенальти не забил полузащитник «Занита» Клаудиньо.

«Зенит» набрал 33 очка и занял 1-е место в турнирной таблице, обойдя на 1 балл «Краснодар». «Сочи» с 10 очками занимает 16-е, последнее место.

Ранее сегодня московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 3:3.