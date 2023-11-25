Израиль сегодня освободит 42 палестинских заключенных в рамках сделки с «Хамасом»

Управление тюрем Израиля сообщило, что готовит к освобождению сегодня, 25 ноября, 42 заключенных в рамках сделки с палестинским движением «Хамас», передает Associated Press. Согласно условиям сделки, «Хамас» освобождает одного израильского заложника за каждых трех освобожденных заключенных, поэтому предположительно сегодня палестинское движение отпустит 14 человек.

Соглашение о перемирии Израиля и «Хамаса» предполагает освобождение не менее 50 израильских заложников и не менее 150 палестинских заключенных, а также четырехдневное прекращение огня. Все освобожденные — женщины и дети. 24 ноября в рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников и 39 палестинских заключенных.

Кроме того, «Хамас» освободил десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Они не были включены в сделку. Это отдельная договоренность, достигнутая при помощи Катара и Египта.

Ранее сегодня, 25 ноября, представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман заявил, что в плену у «Хамаса» остаются 215 человек. МИД Израиля сообщил о начале реабилитации вышедших из плена иностранцев.

Подробнее о первом дне прекращения огня — в материале «Израиль и “Хамас” совершили обменный маневр».

Эрдни Кагалтынов