МИД Израиля сообщило о начале реабилитации вышедших из плена иностранцев

Министерство иностранных дел Израиля объявило о начале специальной программы реабилитации для иностранцев. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Группа медиков, психологов и социальных работников по программе «Рука медсестры» проведет ряд тестов для оценки физического и психического состояния иностранцев. Накануне «Хамас» освободил 13 израильских пленных, а также десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

В рамках временного гуманитарного перемирия Израиль и «Хамас» договорились об обмене пленными. За каждого заложника Израиль возвращает трех палестинских заключенных.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Петр Бузлаев