ЦАХАЛ: в плену «Хамаса» остаются около 215 человек

В плену «Хамаса» в секторе Газа остаются более 200 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман в соцсети X (бывший Twitter).

«На данный момент в Газе остается около 215 заложников»,— написал он.

Господин Спилман добавил, что о у властей Израиля нет информации о состоянии оставшихся заложников. Некоторые из них, по его словам, могут быть убиты.

Накануне в ходе первого дня временного прекращения огня Израиль и «Хамас» обменялись пленными. По условиям достигнутых соглашений, за каждого заложника Израиль возвращает трех палестинских заключенных. 25 ноября были освобождены 13 израильских заложников и 39 палестинских заключенных.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Петр Бузлаев