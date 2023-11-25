В РФ вернулись еще 105 эвакуированных из сектора Газа, всего — 760 человек

В аэропорту Домодедово приземлился очередной спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и их родственниками. В РФ прибыли 105 человек, в том числе 55 детей. С начала операции по эвакуации в Россию вывезли 760 человек, в том числе больше 360 детей.

«Оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями МОГО (Международной организации гражданской обороны.— "Ъ")»,— говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», который продолжается с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября. Всего эвакуацию у России запросило около 900 человек: 639 россиян и 271 их родственник, сообщал президент Владимир Путин.

Леонид Уварчев