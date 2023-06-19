Родить нельзя работать

По оценке правительства, для достижения технологического суверенитета в ближайшие пять лет РФ необходим по крайней мере миллион новых работников. Большую часть этой потребности с учетом нехватки мигрантов и расширения потребности в живой силе для СВО могли бы удовлетворить работники-женщины — и Владимир Путин уже объявил о том, что матери детей до полутора лет могли бы возвращаться на работу, не теряя пособий. Однако вместе с повышением активности на рынке труда власти ждут от россиянок и повышенного вклада в демографическое развитие — и эти ожидания противоречивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демографически-трудовой дуализм положения российских женщин выглядит неразрешимой проблемой социальной политики, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Демографически-трудовой дуализм положения российских женщин выглядит неразрешимой проблемой социальной политики, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Более миллиона человек нужны РФ в ближайшие пять лет для обеспечения техносуверенитета, заявила в ходе ПМЭФ-2023 вице-премьер Татьяна Голикова. «Это самые скромные подсчеты. Все будет зависеть от того, как РФ будет развиваться в технологических отраслях, которые определены как приоритетные»,— подчеркнула она. Сама по себе цифра в масштабах рынка труда РФ не выглядит грандиозной (сейчас в стране занято более 70 млн работников), но удовлетворить эту потребность работодателям может быть достаточно сложно.

Так, РФ уже практически исчерпала такой ресурс, как безработные — как отметила вице-премьер, их осталось всего 2,4 млн человек, это минимум за всю историю РФ. Только в ряде регионов, как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, уровень безработицы превышает 10% — ситуацию, по мнению министра, можно исправить с помощью программ переезда работников в другие субъекты РФ. Приток же трудовых мигрантов, хотя и вырос после ковидного спада, в перспективе вряд ли поддержит рынок труда: основные страны—доноры РФ вскоре также столкнутся с сокращением трудоспособного населения, что снизит и число желающих работать в РФ. Таким образом, основным источником новых рабочих рук можно рассматривать только граждан РФ.

Среди них есть две группы, которые могли бы на первый взгляд стать новым источником для формальной занятости — оценку их численности Татьяна Голикова также дала в ходе ПМЭФ. Первая — 6 млн человек — те, кто получает зарплату ниже МРОТ (работая на неполную ставку или получая оставшуюся часть зарплаты «в серую»). Еще 12 млн человек «не имеют никаких трудовых договоров», что позволяет классифицировать их как неформально занятых. Насколько группы пересекаются, вице-премьер не уточнила.

При этом большинство неформально занятых в РФ, как показало исследование Высшей школы экономики, мало отличается от остальных работников по профессиональным навыкам. Традиционно неформальную занятость рассматривали как источник кадров для формальной. Однако, как ранее пояснял “Ъ” замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, неформальный сектор также увеличивает спрос на труд в периоды экономического роста (подробнее см. “Ъ” от 30 мая) — и ожидать массового перетока его работников на фоне прогнозируемого в 2023–2024 годах прироста ВВП РФ не стоит. Кроме того, для мужчин в ближайшее время альтернативой работе будет выступать военная служба по контракту — ее рекламы с обещаниями гораздо более высокой оплаты очень много уже не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

Таким образом, интерес правительства для заполнения рынка труда будут привлекать женщины: свидетельств этого уже достаточно. Так, никогда еще на ПМЭФ не было такого числа сессий, посвященных вовлечению женщин в науку, в инженерию, в бизнес и т. п. На пленарной же дискуссии Владимир Путин пообещал им сохранить пособия на детей до полутора лет даже при возвращении на работу — одно это может привлечь на рынок труда десятки тысяч женщин. Всего матерей с детьми в таком возрасте в РФ сейчас около 2,5 млн, и работающих среди них меньше, чем среди нерожавших или имеющих детей старше. Минтруд же по поручению правительства готовит сейчас в дополнение к принятой Национальной стратегии действий в интересах женщин целый пакет мер по их вовлечению в рынок труда.

Уровень занятости женщин в РФ действительно ниже, чем мужчин во всех возрастах до 40 лет, и, хотя по оценкам МОТ он довольно высок в международном сравнении, вероятно, потенциал для его повышения еще есть. Однако «трудовые» цели правительства могут вступить в противоречие с демографическими. Рождаемость в РФ сокращается из-за падения числа женщин детородного возраста — и компенсировать его можно, только увеличив удельное число рождений, а значит — снизив занятость. По данным Росстата за 2021 год, у родивших одного ребенка ее уровень составляет 84,6%, у женщин с двумя детьми — уже 77,5%, с тремя — 62,6%. Цифры, естественно, зависят от множества факторов, в том числе и от возможности совмещать работу и уход за детьми, наличия дошкольных учреждений и готовности заниматься семьей у мужчин — но тогда правительству придется продумывать и меры по их расширению.

Анастасия Мануйлова