А топ уже далече

Опрошенные “Ъ” представители кадровых агентств фиксируют сложности с подбором топ-менеджеров для российских организаций. Главная причина — отъезд значительного числа руководителей за рубеж, второстепенная — зачастую компании сейчас нуждаются в редких управленческих компетенциях. Для того чтобы «закрыть» необходимые позиции, компании готовы увеличивать зарплатные предложения, перестраивать структуру подразделений или идти навстречу кандидатам, работающим в удаленном режиме или даже на другие организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На российском рынке труда складывается дефицит топ-менеджеров, считают опрошенные “Ъ” кадровые агентства. Главной причиной этого они называют эмиграцию, но свою роль играет и рост спроса, особенно — на новые компетенции.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова отмечает, что за последний год спрос на топ-менеджеров вырос. «Если смотреть на число запросов, то их стало почти в два раза больше»,— говорит она. В первую очередь управленцев ищут компании, занимающиеся нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом. По данным Cornerstone, средний срок закрытия такой вакансии вырос в два раза — с трех до шести месяцев.

На рост спроса наложился кризис предложения — как отмечает управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова, из страны уехало значительное число управленцев — и, в отличие от сотрудников среднего звена, они уезжали ближе к концу прошлого года. «По нашим оценкам, в сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 млн руб. в год уехала примерно треть, 20–60 млн руб.— примерно четверть»,— говорит рекрутер. «В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из-за массовых отъездов сократился вдвое»,— говорит управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина.

Другая причина усложнения процесса подбора управленческих кадров — новые требования к топ-менеджерам. «В прошлые годы основной спрос был на так называемых визионеров, на людей, способных к стратегическому мышлению в глобальных масштабах. Сейчас же, наоборот, нужны максимально прагматичные, максимально брутальные антикризисные лидеры, которые могут быстро решать бизнес-задачи в условиях нехватки времени и информации»,— говорит госпожа Морсина. «Нужны те, кто готов воспринимать работу как построение карточного домика: вот ввели санкции и нужно что-то переделывать, вот обвалилась логистика — и опять все сначала»,— говорит Дина Акимова.

При этом, как отмечает директор департамента корпоративного обучения школы управления «Сколково» Денис Конанчук, говорить о том, что топ-менеджеры готовы массово трансформировать свои навыки в ответ на запрос рынка, еще рано — для многих в нынешних условиях неопределенности инвестиции в образование выглядят неокупаемыми.

Компании выбирают разные способы решения проблемы дефицита управленцев. Кто-то, отмечает Дина Акимова, понимая, что подходящего руководителя не найти, перестраивает структуру компании так, чтобы незакрытых позиций стало меньше. Кто-то готов разрешить уехавшим работать удаленно или приезжая в РФ периодически. Некоторые даже готовы рассматривать вариант, когда топ-менеджер трудится одновременно в двух компаниях, не конфликтующих по бизнесу,— и в перспективе спрос на такие решения будет только расти, считает Оксана Морсина.

Еще один способ повысить привлекательность рабочего места — увеличение зарплатного предложения. Зарплаты топ-менеджеров, по словам Дины Акимовой, уже выросли на 30–50%, и это не предел. «Помимо необходимости конкурировать за кадры, к увеличению зарплат компании подталкивает и изменившаяся практика вознаграждения топ-менеджеров. Если раньше им можно было в качестве бонуса предложить акции компании, то теперь, с учетом состояния российского рынка ценных бумаг, это приходится закладывать в постоянную часть зарплаты»,— добавляет она.

Анастасия Мануйлова