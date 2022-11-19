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Коммерсантъ FM
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Вакансия — оружие пролетариата

Мобилизация усилила нехватку рабочих рук

Спустя почти два месяца с момента объявления частичной мобилизации многие компании производственной сферы заявляют о нехватке сотрудников рабочих специальностей, фиксируют опросы кадровых агентств. Справляться с возросшим дефицитом предприятия планируют привлечением работников старшего возраста, молодых соискателей без опыта, а также наймом женщин на традиционно «мужские» рабочие места. Пятая часть работодателей намерена переманивать работников у конкурентов повышением зарплат — пока в промышленности они выросли в этом году лишь чуть больше, чем в среднем по рынку труда.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российские компании производственной сферы жалуются на нехватку персонала и повысившуюся текучку кадров. Такой вывод можно сделать из исследования HR-холдинга Ventra (ранее компания приобрела российскую «дочку» международного кадрового агентства Kelly Services) «Рынок производственного персонала 2022: взгляд работников и работодателей».

45% опрошенных работодателей признали, что столкнулись с дефицитом необходимых им кадров. Еще почти четверть опрошенных (24%) заявили, что видят снижение профессионального уровня соискателей вакансий. Эти изменения респонденты связали с влиянием на рынок труда проведенной частичной мобилизации. Она, напомним, была объявлена 21 сентября — участвовать в военной операции на Украине отправились примерно 300 тыс. мобилизованных и 80 тыс. добровольцев, что не могло не повлиять на рынок труда.

Руководитель направления клиентской эффективности платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Наталья Данина отмечает, что анализ вакансий по охваченным исследованием Ventra отраслям производства подтверждает, что этой осенью предприятия существенно активизировали подбор персонала. «По сравнению с летом количество вакансий выросло на 35%, с весной — на 39%. Наем непосредственно рабочего и производственного персонала идет наиболее активно — плюс 37% к показателям лета и 42% к показателям весны»,— рассказала Наталья Данина. В пресс-службе кадрового портала SuperJob также отмечают, что производственный персонал сейчас в дефиците — наибольшая конкуренция за работников, по оценкам сервиса, сейчас в металлургии, в радиотехнической и электронной промышленности, в ракетно-космической отрасли и в приборостроении.

Чтобы попытаться решить проблему с кадрами, работодатели, как следует из опроса Ventra, используют разные стратегии. 23% работодателей готовы привлекать на производства людей старшего возраста, еще 23% планируют чаще рассматривать женщин на традиционно мужские роли, формировать «женские бригады», 21% рассчитывает автоматизировать свое производство для ухода от ручного труда. 19% планируют повышать уровень оплаты труда для того, чтобы переманить персонал у конкурентов, 8% собираются выводить часть производственных функций на аутсорсинг, чтобы проблемы кадров решали уже сторонние провайдеры, а 4% собираются остановить производство до лучших времен. Как пояснили “Ъ” в hh.ru, помимо расширения найма на производство женщин и возрастных мужчин отмечен рост предложений работы соискателям без опыта (плюс 43% к лету, 52% к весне). «Это может говорить о возрождении программ обучения и наставничества на производстве»,— подчеркнула Наталья Данина.

В правительстве, как следует из вчерашнего сообщения по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда, пытаются помочь работодателям. «Центры занятости в индивидуальном порядке работают с производственными компаниями, нуждающимися в дополнительных сотрудниках»,— сообщила пресс-служба правительства, уточнив, что сейчас работодатели продолжают искать сотрудников почти на 2,2 млн позиций, представленных на портале «Работа России».

О стремлении привлечь кадры повышенными зарплатами свидетельствуют и данные исследования сервиса «Зарплата.ру». Его аналитики зафиксировали рост медианных зарплат среди представителей рабочих специальностей, преимущественно по традиционно «мужским» профессиям. Например, в октябре относительно сентября увеличились медианные зарплаты сварщиков (+3%), токарей (+6%), автомойщиков (+6%), грузчиков (+10%), машинистов (+18%), слесарей (+23%). В целом, как следует из статистики SuperJob, годовой прирост средних рыночных зарплат в номинальном выражении без учета инфляции в промышленной отрасли составил 12% — выше этот показатель оказался только в таких сферах, как информационные технологии (17,2%), строительство (14,5%) и кадры (12,8%). Отметим, что в целом по рынку труда РФ, как заявляла на этой неделе замминистра труда Елена Мухтиярова, прирост зарплат в номинальном выражении по итогам 2022 года ожидается на уровне 11,6%, что несколько ниже размера инфляции.

Анастасия Мануйлова

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