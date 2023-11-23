Огню дали лишние сутки

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных должен начаться в пятницу днем, спустя несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением «Хамас». Об этом накануне заявил МИД Катара. Эти слова прозвучали в тот момент, когда напряжение между сторонами конфликта достигло предела: обмен планировался еще на четверг, и возникли небеспочвенные опасения, что договоренности сорвутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родственники израильских заложников надеются, что некоторые из них будут отпущены уже в пятницу

Фото: Ori Aviram / Middle East Images / AFP Родственники израильских заложников надеются, что некоторые из них будут отпущены уже в пятницу

Фото: Ori Aviram / Middle East Images / AFP

Договоренность о временном прекращении огня в секторе Газа вступит в силу в семь часов утра (восемь по Москве) в пятницу. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Он также сообщил, что первая группа заложников, захваченных палестинским движением «Хамас» на территории Израиля 7 октября, будет передана израильским властях в 16:00 (17:00 по Москве). Домой вернутся 13 человек. Среди них женщины и дети. Катарский дипломат заверил: списки тех, кто будет освобожден, получены, и вопрос закрыт.

Маджид аль-Ансари также напомнил, что режим прекращения огня будет длиться четыре дня. И за это время будут освобождены в совокупности 50 заложников.

Всего в секторе Газа находится около 240 человек в возрасте от десяти месяцев до 85 лет — как израильтяне, так и иностранцы. «Хамас» выражал готовность обсуждать освобождение только «гражданских лиц», судьба захваченных им в плен военных — как мужчин, так и женщин — будет решаться отдельно.

Предполагается, что помощь в обмене окажет Международный комитет Красного Креста (МККК). Однако официального подтверждения этому еще нет. Ранее сообщалось, что заложники могут быть переданы «Хамасом» МККК на территории сектора Газа, а уже сотрудники организации доставят их в Египет. В прошлом подобные обмены совершались на КПП «Рафах».

«Мы надеемся, что это гуманитарное перемирие приведет к началу более широкой работы по достижению постоянного перемирия и прочного мира. Мы ожидаем, что обе стороны будут соблюдать условия соглашения, и рассматриваем это очень позитивно»,— подчеркнул представитель Катара.

«Израиль подтверждает получение предварительного списка имен. Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников»,— говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в социальной сети X (ранее Twitter).

Со своей стороны, Бригады аль-Кассама (военное крыло «Хамаса») также подтвердили заключение договоренностей. Группировка напомнила о других важных пунктах заключенных договоренностей. Среди них — освобождение за каждого заложника трех палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. То есть предполагается, что за время действия договоренностей будут отпущены 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних. Кроме того, в заявлении Бригад аль-Кассама говорится о прекращении полетов израильской авиации на шесть часов в день (с 10:00 до 16:00) над сектором Газа на протяжении всего срока действия режима прекращения огня. Еще одно условие — ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Напомним, что подготовка сделки по обмену заложников и прекращению огня шла на протяжении нескольких недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США. В ночь на среду израильское правительство одобрило сделку. Ожидалось, что договоренности вступят в силу утром в четверг, но после полуночи выяснилось, что сделка отложена: «Хамас» не представил списки заложников, которых планировал обменять. Кроме того, по данным арабских СМИ, разногласия возникли из-за технических деталей сделки. В частности, «Хамас» отказывался передавать заложников МККК. Было также непонятно, достигнута ли договоренность, что представители МККК смогут посетить заложников, которые останутся в секторе Газа.

Между тем еще в начале недели сообщалось, что предложение о прекращении огня может быть продлено на срок до десяти дней. Обсуждалось, что каждый день будет добавляться за освобождение десяти заложников.

Взамен Израиль бы выпускал палестинских заключенных по обговоренной формуле «три за одного». Ранее список из 300 палестинцев, которые могут быть освобождены из тюрем, опубликовал Минюст Израиля. Никто из них не сидел по статьям за убийства, но среди них есть те, кто обвиняется в покушении на убийство. И это уже вызвало недовольство части общества.

В то же время израильские власти заверяют, что, несмотря на прекращение огня, они не откажутся от своей цели — положить конец правлению «Хамаса» в секторе Газа. «Не будет никакой надежды на мир между Израилем и палестинцами, между Израилем и арабскими странами, если мы не уничтожим это движение убийц, которое угрожает будущему всех нас»,— заявил в четверг Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, который прилетел в Израиль. Накануне господин Нетаньяху сообщил журналистам, что дал указание разведывательной службе «Моссад» действовать против лидеров «Хамаса», где бы они ни находились. Напомним, что политическое руководство палестинского движения постоянно курсирует между Катаром и Турцией.

Марианна Беленькая, Тель-Авив