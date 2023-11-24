Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 ноября

11:35. Участник спецоперации Даниил Агурьянов встретился с ученикам школы №50 имени Ю. Гагарина, сообщила мэрия Курска. Он рассказал детям, «за что сегодня сражается наша армия», а также быте на передовой и военных буднях. В конц е встречи боец призвал школьников начинать строитель планы на будущее.

11:21. «Ростех» поставил партию модифицированных бронежилетов «Оберег» для территориальной оборы Белгородской области и добровольцев, сообщили в госкорпорации. Число комплектов не уточняется. Амуниция является одной из лучших в стране по соотношению качества защиты, ее площади и веса, заверили в «Ростехе».

10:26. 31-летний житель Терновского района Воронежской области решил продолжить участие в СВО после ранения. Ранее он отправился в зону спецоперации добровольцем. У него есть трое детей. Об этом сообщил глава района Павел Чибисов в своем Telegram-канале.

9:21. В четверг, 23 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 32 боеприпасами и одним беспилотником. В результате инцидентов пострадал один человек, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:48. В Запорожскую область по просьбе десантников из Орловской области доставлен гуманитарный груз, сообщил губернатор Андрей Клычков. Бойцы получили саморезы, гвозди, пленку, 20 тепловых пушек, 70 печей-буржуек и трубы к ним, провода, набор для монтажа и обслуживания кабельных линий, десять ящиков «окопных» свечей, маскировочные сети, рации, ноутбуки, принтеры, обувь, по 500 комплектов термобелья, теплых носков и вязаных перчаток, продукты питания.