За сутки по Белгородской области ударили 32 снарядами и одним БПЛА: есть раненый

В четверг, 23 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 32 боеприпасами и одним беспилотником. В результате одного из инцидентов пострадал человек, были зафиксированы разрушения в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено девять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — пять, по селу Нехотеевка — четыре. В Щетиновке также было сброшено с БПЛА три взрывных устройства.

В Валуйском городском округе в селе Долгом противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса.

В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Козинка. В результате его падения с последующей детонацией местный житель получил осколочные ранения ног. Бригадой скорой помощи его доставили в больницу. Также в результате взрыва был поврежден автомобиль. Кроме того, на окраине Козинки с беспилотника было сброшено самодельное взрывное устройство.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье — установлено попадание шести мин.

В Шебекинском городском округе по селу Муром были выпущены две артиллерийские мины.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 16 боеприпасами и одним беспилотником. Все инциденты обошлись без пострадавших и разрушений.

Алина Морозова

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