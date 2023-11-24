ЦАХАЛ заявил об уничтожении командующего военно-морскими силами «Хамаса»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате ударов по объектам в секторе Газа был убит командующий военно-морскими силами палестинского движения «Хамас» Амар Абу Джалал. ЦАХАЛ утверждает, что он участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены израильскими военнослужащими.

«Истребители ЦАХАЛа уничтожили командующего военно-морскими силами "Хамаса" в Хан-Юнисе Амара Абу Джалала и еще одного оперативника военно-морских сил "Хамаса"», — говорится сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с нападения палестинских боевиков на израильскую территорию. По данным Израиля, погибли более 1,4 тыс. человек, около 245 были взяты в плен. Палестинская сторона утверждала, что погибли почти 15 тыс. человек.

Утром 24 ноября в силу вступит договоренность Израиля и «Хамаса» о временном прекращении огня в секторе Газа. Сделка также предполагает обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных. Перемирие будет длиться четыре дня.

Подробнее о гуманитарном перемирии в секторе Газа — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».