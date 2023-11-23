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Коммерсантъ FM
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«Хамас»: число погибших в секторе Газа достигло почти 15 тысяч

Радикальное палестинское движение «Хамас» заявило, что число погибших в секторе Газа приближается к 15 тыс. Согласно их заявлению, которое публикует телеканал «Аль-Арабия», в настоящее время в регионе погибли 14 854 человека, среди них 6150 детей и 4000 женщин. «Хамас» также сообщил о 36 тыс. раненых и 7 тыс. пропавших без вести в секторе Газа.

21 ноября Минздрав сектора Газа заявлял, что уже не может сообщать точные данные о погибших, поскольку из-за активных боевых действий невозможно искать тела и вести их подсчет. 17 ноября Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщало, что на их объектах в секторе укрываются около 830 тыс. беженцев. По данным миссии ООН, около 1,7 млн жителей региона были вынуждены покинуть свои дома. В 2020 году население сектора Газа оценивалось в 2 млн человек.

7 октября «Хамас» после массированного ракетного удара зашел на приграничные территории Израиля и захватил несколько сотен заложников. Жертвами нападения стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию, целью которой было объявлено полное уничтожение радикального палестинского движения. После нескольких недель авиационных и артиллерийских ударов израильская армия начала наземную операцию в секторе Газа. В последние дни между сторонами шли переговоры, результатом которых стала договоренность о четырехдневном прекращении огня с 24 ноября для обмена 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».

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