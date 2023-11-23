В ожидании паузы

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», предполагающее обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных, вступит в силу в четверг утром. Одобрение этой сделки стало одним из самых тяжелых решений правительства Израиля за последнее время. Дебаты на этот счет шли накануне ночью несколько часов. При этом уверенности в том, что все пройдет гладко, у израильтян нет. Страна замерла в напряжении, а военные в среду продолжали боевые действия в секторе Газа, ожидая приказа прекратить огонь. В том, что они во время гуманитарной паузы будут оставаться в режиме полной боевой готовности, убедилась корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая, побывавшая в расположении одной из воинских частей.

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В зоне боевых действий

Пыльная дорога ведет от практически незаметного блокпоста на израильской территории в сектор Газа. У блокпоста стоянка машин — пересаживаемся из обычной легковушки, в которой приехали с военной базы в Ашкелоне, в армейские «хаммеры». Бронежилет и каска обязательны. Короткий инструктаж, что делать, если вдруг будут стрелять, и начинается дорога в Газу. Месяц назад ее еще здесь не было, как и самого блокпоста. Все изменилось после начала наземной операции Израиля в секторе Газа.

До этой линии фронта всего полтора часа на автомобиле из Тель-Авива, расположенного в центре Израиля. Блокпост отделяет относительно мирную жизнь от зоны боевых действий. Война между Израилем и «Хамасом» идет с 7 октября, наземная часть операции — почти месяц.

По дороге постоянно движется инженерная техника, она используется для разбора завалов. От небольших населенных пунктов вдоль трассы в город Газа почти ничего не осталось. Лишь остовы домов. Они расписаны надписями на иврите — причем самого разного свойства — от «Я тебя люблю» до «Народ Израиля жив».

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Мы въезжаем в сектор Газа менее чем за сутки до предполагаемого вступления в силу режима о прекращении огня. Когда будет дан приказ прекратить стрелять, в среду еще никто не знал. Замглавы политбюро «Хамас» Абу Марзук заявил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что гуманитарная пауза в секторе Газа начнется в четверг в 10:00 часов утра (11:00 по Москве). Израильская сторона осторожно молчала. И только уже поздно ночью глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение заложников начнется не раньше пятницы. Соответственно без заложников не будет и прекращения огня.

В любом случае военные не расслабляются. На одном из перевалочных пунктов армии кто-то чинит технику, кто-то постоянно строчит одну очередь за другой из автомата. «Не переживай, это ребята пристреливают оружие»,— говорят сопровождающие.

В среду в секторе Газа идут бои. От перевалочного пункта армии открывается вид на одноименный город. С одной стороны слышны звуки очередей, с другой — звуки взрывов. Над горизонтом поднимается дым. Буквально перед нашим приездом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении и ликвидации ряда корректировщиков огня «Хамаса» на северо-западе Джебалии (северный район Газы). Но, судя по звукам, бои в Джебалии продолжались и после нашего приезда, так же как и в лагере беженцев «Аш-Шати», который был взят израильской армией под контроль еще на прошлой неделе. Как говорят военные — боевики периодически неожиданно выскакивают из туннелей. Поэтому постоянно приходится проводить зачистку территории — проверять занятые районы. В день может быть ликвидировано около 30 боевиков. И каждый раз появляются новые находки.

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«Буквально вчера в районе Бейт-Ханума мы нашли пусковую установку и больше десятка ракет. Некоторые из них способны долетать до Хайфы. Поэтому постоянно проводим проверку уже занятой территории»,— говорит начальник оперативного штаба 162-й («стальной») бронетанковой дивизии полковник Герман Гильтман. Он рассказывает, как его солдаты проходят дом за домом и постоянно что-то находят — то следы пребывания заложников, которых успели переместить до прихода израильской армии, то арсеналы, причем в самых неожиданных местах — в детских спальнях, больницах, школах. Бойцы полковника Гильтмана в том числе проводили зачистку больницы «Ар-Рантиси» после того, как оттуда были эвакуированы персонал и больные. «Все подходы к больнице были заминированы, с внешней стороны из больницы сделали самый настоящий укрепрайон. Мы нашли следы того, что в больнице держали пленных. А также оружие. Где его только не прятали — и в матрасах, и в двойных потолках. Очень много оружия, которого в больнице не должно было быть вообще. Ему там нечего делать»,— продолжает он.

По словам полковника, все больницы в Газе на картах обозначены особо. Законы войны запрещают вести боевые действия на определенном расстоянии от медучреждений. Но часто не остается выбора, когда из больниц начинают вести обстрел. Полковник также рассказывает, что израильская армия пытается не вести боевые действия, где есть гражданское население: предупреждает их о необходимости эвакуации, разбрасывает листовки, организует гуманитарные коридоры. Основная масса, по его словам, уходит, но есть и те, кто все равно остается. Плюс, подчеркивает полковник, «Хамас» использует население как щит. В частности, открывает снайперский огонь в тот момент, когда люди идут по гуманитарным коридорам.

Напомним, что палестинский Минздрав сообщает более чем о 14,4 тыс. погибших палестинцев в результате военной операции Израиля в секторе Газа. Израиль также обвиняют в нанесении ударов по больницам и гражданским объектам. Только в среду агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что с начала войны в управляемых им школах в Газе погибли более 190 человек, пытавшихся найти там убежище, и почти 800 получили ранения. Ранее БАПОР сообщало также о гибели более 100 своих сотрудников.

Спрашиваю полковника Гильтмана, как в армии относятся к решению правительства о прекращении боевых действий ради сделки по возвращению заложников. «Мы выполняем приказы. На данный момент мы продолжаем операцию»,— говорит он. И тут же добавляет: «Одна из главных задач этой войны — вернуть пленных. Если это произойдет (в результате решения о прекращении огня.— “Ъ”), то прекрасно. Военные задачи мы потом решим, это уже наша проблема. Главное, если сможем вернуть пленных».

Отставные военные более откровенны. Председатель движения офицеров запаса израильской армии «Битхонистим» бригадный генерал Амир Авиви в интервью сайту NEWSru.co.il заявил, что нельзя объявлять о прекращении огня в тот момент, когда бои в северной части сектора Газа еще продолжаются. «Остановить военные действия в такой момент означает гибель десятков солдат»,— считает он. По мнению генерала, за время передышки «Хамас» сможет перегруппировать свои силы, и это осложнит дальнейший ход операции. Звучат и другие сомнения — в Израиле помнят, как сделки о прекращении огня неоднократно срывались.

Обмен заложников на заключенных

О том, что правительство Израиля согласилось на сделку с «Хамасом», разработанную при посредничестве Катара, США и Египта, стало известно в среду рано утром. За возвращение 50 заложников, из которых 30 дети, палестинская сторона получает четыре дня прекращения огня и обязательство, что израильская авиация не будет летать над некоторыми районами сектора Газа в дневное время. В дополнение к этому из израильских тюрем будут отпущены 150 палестинских заключенных. Обещано также увеличить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В первую очередь речь идет о топливе. Если первая часть сделки пройдет удачно, то она может быть продлена, и прекращение огня в целом может продлиться до десяти дней. Но чтобы это произошло, «Хамас» должен освобождать по десять заложников за каждый дополнительный день, когда будет действовать режим прекращения огня. В свою очередь, Израиль продолжит освобождение палестинцев из тюрем — по трех за каждого заложника. По разным оценкам, если все пройдет удачно, в Израиль могут вернуться от 50 до 100 заложников, а в Палестину — около 300 заключенных.

Кто из заложников будет освобожден, в среду до конца было неясно. Семьи, чьи родные уже полтора месяца находятся в Газе, оставались в неведении. Публикации были противоречивы. Израильские власти обещали гражданам страны, что по крайней мере на первом этапе сделки речь идет об израильтянах, а не об иностранцах. Источники же в «Хамасе» утверждали, что будут выпущены и граждане других стран.

В то же время Минюст Израиля опубликовал список из почти 300 имен палестинских заключенных, которые могут быть отпущены на свободу. Израиль отказался освободить тех, на чьих руках есть кровь, но на свободу могут выйти лица, осужденные за покушение на убийство, а также те, кто содержится под стражей за самые разные преступления: террористическую деятельность, нападение на сотрудников полиции, бросание камней и зажигательных бомб, поджоги и хранение огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, нанесение ущерба имуществу или неразрешенные собрания. Кого и на каком этапе освободить, будут решать члены «кабинета военного времени»: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и его предшественник Бени Ганц.

Но для начала израильскому обществу были даны сутки на случай, если кто-то решит оспорить возможность освобождения того или иного заключенного. И желающие нашлись. Израильская ассоциация жертв террора Almagor подала в среду иск в Высший суд справедливости Израиля. Как и ожидалось, он был отклонен. Но озабоченности израильтян в том, что будет происходить в дальнейшем, это не сняло. Так, в своем ходатайстве Almagor просила суд обязать правительство продемонстрировать, что сделка не ставит под угрозу жизнь израильтян.

Один из ключевых аргументов Almagor — ошибочные оценки руководства армии и спецслужб «сделки Гилада Шалита». Тогда в обмен на возвращение из плена одного израильского солдата из тюрем были освобождены 1027 палестинских заключенных, почти у половины из которых была кровь на руках. Израильские власти тогда уверяли, что сделка не представляет угрозы для безопасности страны. Но в дальнейшем многие из отпущенных приняли участие в новых терактах. Один из вышедших на свободу в рамках сделки — сегодняшний глава «Хамаса» в секторе Газа Яхья Синвар. Именно он считается основным организатором нападения боевиков на Израиль 7 октября.

Марианна Беленькая, Тель-Авив — сектор Газа