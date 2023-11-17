Около 830 тыс. беженцев укрываются в зданиях БАПОР в секторе Газа

Около 830 тыс. беженцев размещены на объектах агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Большинство из них находятся на юге анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yasser Qudih / Reuters Фото: Yasser Qudih / Reuters

«Около 830 тыс. беженцев в настоящее время укрываются в 154 объектах БАПОР во всех пяти провинциях сектора Газа, в том числе на севере»,— говорится в отчете БАПОР.

В зданиях агентства на севере Газы, как сказано в материале, укрываются около 160 тыс. беженцев. Около 670 тыс. человек находятся в укрытиях БАПОР на юге.

В отчете сказано, что с начала конфликта между Израилем и сектором Газа повреждения получили 64 объекта ООН. В БАПОР также сообщили, что 15 ноября агентство получило 23 тыс. литров топлива, однако для проведения всех гуманитарных операций организации необходимо еще около 160 тыс. литров топлива ежедневно.

10 ноября агентство сообщало, что в зданиях БАПОР в секторе Газа укрываются около 730 тыс. беженцев. По последней информации Минздрава сектора Газа, количество погибших в анклаве с 7 октября превысило 11 тыс. человек. Власти Израиля заявляли об 1,2 тыс. погибших на своей территории.

Подробнее о ходе конфликта — в тексте «Ъ» «Танки скорой помощи».

Петр Бузлаев