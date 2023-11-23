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Коммерсантъ FM
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Перемирие между Израилем и «Хамас» вступит в силу утром 24 ноября

Договоренность о временном перекрещении огня в секторе Газа вступит в силу в 7 часов утра (8:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. Будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных.

Фото: Amir Cohen, Reuters

Фото: Amir Cohen, Reuters

Первым о достижении договоренностей сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. По плану, первая партия заложников, захваченных палестинцами на территории Израиля еще 7 октября, будет передана израильским властям в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Домой вернутся 13 человек. Среди них женщины и дети.

Катарский дипломат напомнил, что всего будут освобождены 50 заложников. Помощь в обмене должен оказать Международный комитет Красного Креста (МККК). Однако организация это еще не подтвердила официально.

«Мы надеемся, что это гуманитарное перемирие приведет к началу более широкой работы по достижению постоянного перемирия и прочного мира. Мы ожидаем, что обе стороны будут соблюдать условия соглашения, и рассматриваем это очень позитивно», — подчеркнул представитель Катара.

«Израиль подтверждает получение предварительного списка имен. Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников»,— говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в социальной сети X (ранее Twitter).

«Бригады аль-Кассама» (военное крыло «Хамас») также подтвердили параметры соглашения. Группировка обратила внимание на другие важные договоренности. Среди них: освобождение трех палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах за каждого заложника. То есть предполагается, что будут отпущены 150 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних.

В заявлении «Бригад аль-Кассам» говорится о прекращении полетов израильской авиации на шесть часов в день (с 10:00 до 16:00) над сектором Газа на 4 дня, ежедневном пропуске во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Подготовка сделки по обмену заложников и прекращению огня шла на протяжении нескольких недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США. Договоренности должны были вступить в силу утром 23 ноября. Однако после полуночи выяснилось, что сделка отложена: «Хамас» не предоставил списки заложников для обмена.

О том, как израильские военные и политики готовились к прекращению огня — в материале «В ожидании паузы».

Марианна Беленькая

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