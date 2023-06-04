В кабинет без очереди

Не без труда победивший во втором туре президентских выборов лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган новый срок своего правления начал с фактической смены правительства. В новом кабинете посты сохранили лишь министры здравоохранения и культуры, в остальных же 15 министерствах портфели получили новые люди. Так, главой МИДа стал 13 лет возглавлявший разведку Хакан Фидан, считающийся одной из самых непубличных фигур турецкой политики и едва ли не ближайшим доверенным лицом господина Эрдогана. Столь масштабное обновление правительства, по мнению экспертов, говорит о намерении президента удовлетворить запрос общества на перемены, хотя ждать серьезных изменений в политике вряд ли имеет смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министром иностранных дел Турции назначен Хакан Фидан, 13 лет возглавлявший турецкую разведку, не предавший президента в ходе попытки госпереворота и ставший после этого его ближайшим доверенным лицом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министром иностранных дел Турции назначен Хакан Фидан, 13 лет возглавлявший турецкую разведку, не предавший президента в ходе попытки госпереворота и ставший после этого его ближайшим доверенным лицом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Путь Реджепа Тайипа Эрдогана к новому сроку после 20 лет у руля Турции был непрост. За все время своего правления он никогда не был так близок к провалу, а страна оказалась в шаге от смены власти. И хотя действующий президент все-таки победил, итоги голосования свидетельствуют, что почти половина избирателей недовольна существующим положением дел в стране и хотела бы его изменить. Поэтому представленный господином Эрдоганом после инаугурации 3 июня новый состав кабинета, с одной стороны, удивил, с другой же — кадровые изменения выглядели вполне логичными.

Так или иначе, из 17 министров посты сохранили лишь двое — глава Министерства культуры и туризма Мехмет Эрсой и министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Лишь назначение нового министра финансов в лице Мехмета Шимшека, ранее уже занимавшего эту должность в 2009–2015 годах, напрашивалось и было вполне ожидаемым: галопирующая инфляция, слабость национальной валюты, рост стоимости жизни обусловливали необходимость срочных перемен. Однако замена других ключевых фигур столь же явно не прогнозировалась, хотя отдельные слухи и просачивались в прессу. По мнению тюрколога, директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, решение господина Эрдогана перетрясти правительство можно считать попыткой «изобразить обновление», тем самым удовлетворив соответствующий запрос общества.

«Некий момент имитации в этом есть»,— пояснил “Ъ” эксперт, отметив, что пришедших людей можно назвать новыми лишь условно: все они так или иначе давно были вовлечены в турецкую политику эрдогановского периода.

Одной из наиболее примечательных оказалась замена министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу на Хакана Фидана.

Дело в том, что господин Чавушоглу руководил МИДом с 2014 года (с небольшим перерывом в три месяца в 2015 году), был профессиональным дипломатом и прочно ассоциировался с турецкой внешней политикой. Мевлют Чавушоглу хорошо ладил с зарубежными партнерами: даже когда позиции сторон сильно расходились, его обходительность и вечный прищур каждый раз сглаживали ситуацию. Теперь, казалось бы, бессменный министр займет депутатское кресло в парламенте, если ему, конечно, не подберут новую должность.

Как считает Юрий Мавашев, отставка господина Чавушоглу, возможно, связана с тем, что это «очень харизматичная фигура, которая прочно ассоциируется с турецкой внешней политикой». «Он все чаще стал восприниматься как лицо Турции. И на его фоне господин Эрдоган смотрелся не очень выигрышно — эпатажно, радикально, непредсказуемо»,— считает тюрколог.

Господин Фидан — прямая противоположность своему предшественнику. Первые 15 лет взрослой жизни Хакан Фидан провел в вооруженных силах республики, а после увольнения из армии получил степень бакалавра в области управления и политических наук в США, в Университете Мэриленда. Затем он приобрел магистерскую и докторскую степени в Билькентском университете (Турция) и вполне успешно начал академическую карьеру. Затем он ушел на госслужбу, а в 2010 году Хакан Фидан стал главой Национальной разведывательной организации, до этого, правда, побывав главой Турецкого агентства по сотрудничеству и координации и заместителем премьер-министра по вопросам внешней политики и международной безопасности.

С тех пор последние 13 лет Хакан Фидан возглавлял разведку страны. По мнению экспертов, он глубоко разбирается в курдском вопросе и умеет вести диалог с представителями курдских общин, что может сыграть важную роль в выстраивании взаимоотношений с соседними Сирией и Ираком. Кроме того, он весьма искушен и успешен в налаживании непубличных контактов с разными странами. «Немного удивляет назначение главой МИДа столь непубличной фигуры,— говорит господин Мавашев.— С другой стороны, он ближайшее доверенное лицо Эрдогана». Возможно, это все и решило. Определение внешнеполитической линии и при новом министре останется прерогативой президента.

«Его позиция имела ключевое значение в 2016 году при попытке госпереворота. При его участии переворот с высокой степенью вероятности мог бы состояться. Злые языки говорили, что в ту ночь он медлил и принял решение в последний момент, но в итоге остался верен президенту. В качестве шефа разведки он был достаточно успешен. Однако есть сомнения, сможет ли он добиться таких же успехов на посту министра. Фидан — силовик, а не дипломат. Улыбки, публичные рукопожатия, внешняя открытость, что было присуще Чавушоглу,— это не про него»,— считает эксперт.

Другое дело, что, возможно, у господина Эрдогана назрела необходимость решить «деликатные внешнеполитические вопросы, которые он готов доверить только Хакану Фидану». «Если речь идет о чем-то подобном, то прежде всего это может быть связано с российско-украинским кризисом. Примечательно, что на место Фидана Эрдоган назначил другого близкого к себе человека — бывшего представителя президента Ибрагима Калына»,— подчеркнул господин Мавашев.

При этом, как отмечают наблюдатели, Хакана Фидана хорошо знают в Москве, Тегеране и Дамаске — во многом благодаря многолетнему взаимодействию по Сирии.

С одной стороны, это может быть хорошим знаком, с другой — у особой осведомленности в непубличных делах есть и оборотная сторона. «Фидан был с Эрдоганом в самые непростые моменты взаимоотношений между Россией и Турцией. И когда Москва и Анкара рассорились в 2015 году, и когда помирились в 2015-м. Скорее всего, от него стоит ждать менее дипломатичного подхода к решению внешнеполитических вопросов. С его приходом внешняя политика Турции уж точно мягче не станет, в том числе и по отношению к России»,— уверен Юрий Мавашев.

Тем временем потерял свой пост и министр обороны Хулуси Акар, один из главных спикеров и переговорщиков по зерновой сделке, которая стала ключевым успехом Анкары в контексте российско-украинского конфликта. На смену ему пришел начальник генштаба вооруженных сил Яшар Гюлер. Учитывая, что господин Акар на пост главы Минобороны также пришел с должности руководителя генштаба, такая замена выглядит обычной ротацией кадров. Как бы то ни было, и господина Фидана, и господина Гюлера уже совсем скоро можно будет увидеть в деле — на переговорах по продлению истекающего в середине июля срока действия зерновой сделки, позволяющей вывозить украинское зерно по гуманитарным коридорам в Черном море. Как и в прошлый раз, РФ грозит не продлить сделку из-за ее невыполнения в части, касающейся разблокировки российского экспорта.

Алексей Забродин