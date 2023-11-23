Автокредиты доехали до рекорда

Средний размер автокредита в России достиг рекорда. В октябре он превысил 1,5 млн руб., подсчитало Национальное бюро кредитных историй. Показатель стал на 4,5% больше сентябрьского и почти в полтора раза вырос год к году. При этом учитывались как займы на новые автомобили, так и на машины с пробегом. В целом же показатель по стране растет почти непрерывно с февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Почему средний размер автокредита бьет рекорд за рекордом? И что могло повлиять на октябрьские значения? Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин считает, что на статистику в первую очередь повлияли растущие продажи новых машин:

«Средний размер автокредита — это производная средней стоимости автомобиля. А с учетом роста цен на машины, увеличивается и чек займа. Сохранение динамики роста в сентябре и октября связано с тем, что при повышении ключевой ставки Центробанком, прежде всего растут и ставки для конечного пользователя на автомобили с пробегом.

Спрос на них, соответственно, меньше, и в выдачах автокредитов увеличивается доля на приобретение новых машин, у которых, соответственно, цена выше. Поэтому получается такой математический эффект, что средний чек по кредитам и на новые, и на подержанные автомобили, вырос».

По данным «Автостата», российский рынок автокредитования в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 17% в штуках и на 14% — в рублевом выражении. Впрочем, сейчас показатели постепенно снижаются, и начинается обратный тренд, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«По новым кредитам последние недели идет снижение заявок на 4%. Одобрения сократились, правда, пока несильно — на 1процентный пункт. И сумма кредита тоже снижается, потому что банки требуют больший по величине первоначальный взнос. В спросе сейчас есть некоторое охлаждение.

Производители только в последние дни начали запускать какие-то программы поддержки, заметив обратную динамику. Кредитные продажи всегда составляли существенную долю общих, а люди уже не готовы брать под те ставки, которые есть сейчас на рынке. Сложно найти предложение ниже 14% годовых на новую машину. А под автомобили с пробегом — меньше 20%. Многие просто не готовы под такие проценты брать кредиты.

Если мы говорим про новые машины, от 45% до 70% покупателей берут их в кредит с разными первоначальными взносами и программами. На вторичном рынке, соответственно, эта доля существенно ниже. Зависит от региона, но в среднем 25-30% клиентов покупают автомобиль с помощью кредитных программ».

Самый крупный средний чек кредита — свыше 2 млн руб. — оказался в Москве. В пятярку лидеров по суммам также вошли Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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Владимир Расулов