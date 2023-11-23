«Главная по-прежнему Америка»

В Нидерландах побеждают правые. По результатам парламентских выборов лидер Партии свободы Герт Вилдерс с высокой долей вероятности получит право сформировать правительство. Вилдерс ярый противник исламизации Европы и антироссийских санкций. Он также выступает за сокращение помощи Украине. Руководство ЕС выразило надежду, что происходящее не подорвет единство сообщества. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что радикальных изменений на Западе не случится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Герт Вилдерс — крайне правый политик из Нидерландов, противник исламизации Европы, скажем мягко. Подробно останавливаться на фактах его биографии смысла нет. По сути дела, все они, ультраправые популисты, на одно лицо: мигрантов вон, из ЕС выйти и Украине помощь сократить. В общем и целом думать в первую очередь надо о себе любимом, о своих интересах. Простым людям это по душе приходится.

В Аргентине буквально только что, синхронно, также пришел к власти похожий лидер — Хавьер Милей по прозвищу Безумец. Он бегает с бензопилой. Как говорится, дальнейшие комментарии излишни.

Как часто бывает в таких случаях, победа подобных кандидатов на выборах считается сенсацией и вызывает шок у прогрессивной общественности. Как же за таких можно голосовать? Это же популисты, они раздают безответственные обещания. Тем не менее иногда они побеждают.

На самом деле сенсации здесь нет никакой. Об этом неоднократно предупреждали: левое безумие ничем хорошим закончиться не может — это аксиома.

Устал народ от мультикультурализма и толерантности, от бесконечной борьбы за климат и гендерное равенство, надоели элиты. Да и не горят желанием вновь прибывшие из бедных стран адаптироваться к европейкой культуре. Странно, но так в итоге получается. Но мы и на этом не будем подробно останавливаться. Также уже достаточно на этот счет сказано.

Выгодно ли все это России? Интересный вопрос. Господин Милей, например, не очень хорошо высказывается в адрес Москвы. Что касается Вилдерса, да, он за то, чтобы меньше помогать Украине, и даже готов развалить ЕС. Однако Российская Федерация, как известно, совершает большой разворот, в том числе в сторону исламского мира. И здесь нам с товарищем из Нидерландов совсем уж не по пути. Он такое говорит, что даже страшно его цитировать. Просто безобразие какое-то — это во-первых.

А во-вторых, не очень понятно, что выигрывают европейские правые от дружбы с Россией. Разве что дешевые энергоресурсы, но они и так вроде не особо замерзают. И потом при всем уважении к Нидерландам — это не ключевая страна в вопросе поддержки Киева. Главная по-прежнему Америка.

Непостоянные они, популисты: сегодня одно говорят, завтра — другое. Да и потом западные демократии так устроены, что даже премьер-министр не обладает абсолютной властью и вынужден на общественное мнение ориентироваться.

Резюмируя сказанное, создается такое впечатление, что на сегодняшний день, кто бы ни пришел к власти в Европе — правые, левые, центристы, анархисты, — большая перезагрузка отношений с Западом вряд ли случится. Мы же не можем все время разворачиваться, даже если они вдруг осознают неправоту и публично раскаются. А что новые партнеры скажут? Вот в том и дело — много всяких но появилось.

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Дмитрий Дризе