Герт Вилдерс и Партия свободы: чем известны и как относятся к Украине и России

На парламентских выборах в Нидерландах победила Партия свободы Герта Вилдерса — антиисламиста и евроскептика, выступавшего за выход из Евросоюза. Путь в политике и радикальные взгляды «голландского Трампа» — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герт Вилдерс

Фото: Yves Herman, Reuters Герт Вилдерс

Фото: Yves Herman, Reuters

Политическая карьера

Герт Вилдерс родился 6 сентября 1963 года в нидерландском городе Венло. Его отец бежал из Германии перед Второй мировой войной, скрываясь от нацистов.

Прошел курс подготовки на специалиста в области страхования и получил сертификат об окончании юридических курсов Открытого университета Нидерландов. В юности уехал в Израиль, который позже называл своим вторым домом.

В 1983 году вернулся в Нидерланды и год отслужил в армии. Затем работал в страховых компаниях Ziekenfondsraad и Sociale Verzekeringsraad. В 1990-м занялся политикой, вступив в нидерландскую Народную партию за свободу и демократию. В 1997 году был избран в муниципальный совет Утрехта, а через год впервые стал депутатом Палаты представителей Нидерландов. Впоследствии неоднократно переизбирался.

В 2003 году Вилдерс попытался баллотироваться на пост вице-президента партии, но проиграл. В сентябре 2004-го вышел из партии и вскоре основал собственную парламентскую группу. Его называли последователем Пима Энтрери Фортейна — нидерландского политика, который требовал запретить мусульманам иммигрировать в Нидерланды и был убит радикальным исламистом в 2002 году.

В 2006 году основал собственную Партию свободы. Одним из основных ее лозунгов было принятие законов по ограничению иммиграции в Нидерланды. В том же году партия прошла в Палату представителей Нидерландов, получив 9 из 150 мест.

В марте 2008 года Вилдерс снял скандальный короткометражный фильм «Fitna». В нем цитировались пять сур Корана, которые сравнивались с видеозаписями террористических актов, совершенных исламистами. Большинство политиков в стране назвали фильм провокацией. В апреле 2008-го суд Гааги отказался запретить фильм, не обнаружив в нем призывов к насилию. Однако из-за этого фильма Вилдерсу отказали в праве на въезд в Великобританию.

20 января 2010 года в Амстердаме начался судебный процесс по обвинению Вилдерса в разжигании ненависти к мусульманам, поскольку он назвал Коран «источником исламского терроризма». В 2011-м политик был полностью оправдан.

В 2009 году Партия свободы набрала 17% голосов и заняла второе место на выборах в Европарламент от Нидерландов, получив четыре мандата. После этого успеха Вилдерс заявил, что его партия будет выступать против включения в состав Евросоюза Украины и настаивать на исключении из ЕС Болгарии и Румынии.

На предыдущих парламентских выборах в Нидерландах в 2021 году партия Вилдерса заняла третье место, получив 17 мест в Палате представителей.

Политические взгляды и отношение к России

С самого начала работы в парламенте Герт Вилдерс выступал с критикой политики страны по отношению к иммигрантам из мусульманских стран, а после теракта 11 сентября 2001 года в США стал известен как яростный критик ислама. Требовал прекратить иммиграцию мусульман в страну, запретить строительство новых мечетей и религиозных школ. Также был евроскептиком, выступая против принятия Нидерландами Евроконституции и вступления Турции в ЕС.

В 2010 году заявил о намерении создать международное антиисламское движение, взяв за образец Партию свободы. Также называл Израиль «первой линией обороны Запада» против «исламской угрозы».

В 2016 году в связи с Brexit Вилдерс в интервью газете «Известия» рассказал, что возглавляемая им партия начала подготовку к проведению референдума о выходе Нидерландов из состава Европейского союза.

Кроме того, Виддерс сказал, что «восстановление связей с Россией — приоритетное направление для традиционно торговой страны, какой всегда были Нидерланды», поскольку полагал, что многие века обе страны, «несмотря на существовавшие конфликты, находили только пользу от взаимного сотрудничества». Также считал, что «сегодня снятие антироссийских санкций — необходимое условие нашего благополучного будущего».

В марте 2018 года Вилдерс побывал в Москве, где обсудил пути укрепления двусторонних отношений. Эта поездка встретила резкое осуждение родственников жертв сбитого Boeing MH17. После начала спецоперации России на Украине Вилдерс дистанцировался от Кремля, назвав российские действия на Украине «ошибкой». Однако в ходе предвыборных дебатов в 2023 году он заявил, что не поддержит отправку украинцам большего количества оружия.