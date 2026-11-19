Путин назвал бессмысленными попытки «подвинуть» Россию в вопросе территорий
Попытки партнеров по переговорам «подвинуть» Россию в вопросах территорий не имеют смысла, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.
«Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера»,— сказал глава государства. Он отметил, что Россия с 2014 по 2022 год пыталась урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, тогда как Киев проводил на этой территории военные мероприятия.
«И когда они публично, все это хорошо помнят, заявили устами первых лиц, что не собираются выполнять никаких мирных договоренностей, только после этого мы признали непризнанные на тот момент новые республики»,— добавил господин Путин. Жители этих регионов, по его словам, объявили о независимости в соответствии с уставом ООН.