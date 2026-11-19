«Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера»,— сказал глава государства. Он отметил, что Россия с 2014 по 2022 год пыталась урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, тогда как Киев проводил на этой территории военные мероприятия.