Pew Research: численность мусульман в мире вырастет на 80% к 2035 году
Исследовательская организация Pew Research Center ожидает, что к 2035 году численность мусульман во всем мире вырастет на 80%. В таком случае конфессия станет самой многочисленной на Земле. Количество христиан, которых сейчас пока больше, чем мусульман, вырастет на 30%. Это примерно соответствует росту всего населения планеты к 2035 году: 29%. Исследователи также ожидают увеличения числа иудеев (на 20%) и индуистов (на 17%). Однако численность буддистов, по их мнению, сократится на 23%.
Pew Research Center отмечает, что численность мусульман растет быстрее, чем любой другой крупной религиозной группы, поскольку в мусульманских семьях рождается больше детей. С 2020 по 2025 год суммарный коэффициент рождаемости составил 3,1 ребенка на одну мусульманку и 2,5 ребенка на одну христианку. Для всех остальных групп женщин показатель в среднем составил 1,6 ребенка. «Для простого воспроизводства поколений обычно требуется уровень рождаемости, составляющий примерно 2,1 ребенка на одну женщину»,— указано в докладе.
Как считают авторы исследования, смена религии также повлияет на относительные темпы роста численности мусульман и христиан, хотя этот фактор окажется менее значимым, чем естественный прирост населения. «Опираясь на сложившиеся тенденции, можно предположить, что потери мусульманского сообщества вследствие смены вероисповедания будут значительно меньше, чем у христиан. Ожидается, что разница между числом людей, приходящих в ислам, и тех, кто его покидает, приведет к сокращению численности мусульман на 8 млн человек до 2035 года,— ожидают эксперты.— Для христиан прогнозируемая чистая убыль составит 105 млн человек. Большая часть тех, кто отходит от христианства, по всей вероятности, пополнит ряды "нерелигиозных" — людей, которые не относят себя ни к какой конфессии (включая атеистов и агностиков)».