Как считают авторы исследования, смена религии также повлияет на относительные темпы роста численности мусульман и христиан, хотя этот фактор окажется менее значимым, чем естественный прирост населения. «Опираясь на сложившиеся тенденции, можно предположить, что потери мусульманского сообщества вследствие смены вероисповедания будут значительно меньше, чем у христиан. Ожидается, что разница между числом людей, приходящих в ислам, и тех, кто его покидает, приведет к сокращению численности мусульман на 8 млн человек до 2035 года,— ожидают эксперты.— Для христиан прогнозируемая чистая убыль составит 105 млн человек. Большая часть тех, кто отходит от христианства, по всей вероятности, пополнит ряды "нерелигиозных" — людей, которые не относят себя ни к какой конфессии (включая атеистов и агностиков)».