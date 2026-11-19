Чистая прибыль МТС Банка по МСФО за девять месяцев 2026 года выросла на 28,3% и превысила 12 млрд руб. Рентабельность капитала увеличилась на 2%, до 14,9%, а в третьем квартале превысила 18%, следует из финансовой отчетности кредитной организации. Активная клиентская база увеличилась в 2,4 раза, до 7,8 млн человек. «Результаты девяти месяцев наглядно показывают эффект диверсификации: сбалансированная структура активов и расширение источников операционного дохода снижают зависимость бизнеса от кредитного цикла», — заявил председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов.