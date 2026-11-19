Корпоративные новости на “Ъ FM”
Чистая прибыль МТС Банка по МСФО за девять месяцев 2026 года выросла на 28,3% и превысила 12 млрд руб. Рентабельность капитала увеличилась на 2%, до 14,9%, а в третьем квартале превысила 18%, следует из финансовой отчетности кредитной организации. Активная клиентская база увеличилась в 2,4 раза, до 7,8 млн человек. «Результаты девяти месяцев наглядно показывают эффект диверсификации: сбалансированная структура активов и расширение источников операционного дохода снижают зависимость бизнеса от кредитного цикла», — заявил председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов.
Корпорация Japan Tobacco спишет почти $9 млрд из-за утраты контроля над дополнительными активами. Как сообщает Bloomberg, на фоне передачи семи структур компании во временное управление в России табачный гигант ожидает чистых убытков по итогам года. В связи с этим компания дважды сократила прогноз по дивидендам, а топ-менеджеры отказались от премий и согласились на временное сокращение заработной платы.
Итальянский UniCredit согласовал с правительством Германии покупку Commerzbank. Соглашение строится вокруг работы со средним бизнесом и международного потенциала банка. Оно предусматривает расширение бизнеса в этом сегменте, сохранение штаб-квартиры во Франкфурте и листинга на бирже. UniCredit наращивал долю в Commerzbank с 2024 года. Сейчас она выросла до 47,5%.