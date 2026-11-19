NRC: нидерландская оборонная компания помогала ВСУ атаковать Россию дронами
Нидерландский производитель вооружений Destinus в 2023 году помогал вооруженным силам Украины запускать ударные беспилотники по целям в России. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на внутренние документы, а также бывших и нынешних сотрудников компании.
По информации издания, в начале июня 2023 года специалисты Destinus по приглашению одного из подразделений ВСУ прибыли на передовую в районе Харькова. Там они испытали первые модели аппаратов со взрывчаткой, запустив беспилотник Da Vinci в сторону Воронежа. 9 июня власти города сообщили, что дрон ВСУ врезался в жилой многоквартирный дом, три человека получили ранения от осколков стекла.
Как пишет NRC, сотрудники Destinus пересылали друг другу видеозапись удара и предполагали, что в дом в Воронеже мог попасть их беспилотник. Некоторые из них, по данным газеты, «с воодушевлением звонили друг другу». Испытания не прекратили: произошедшее восприняли как подтверждение работоспособности аппарата, который получил статус battlefield proven («проверен в боевых условиях»).
В самой Destinus заявили NRC, что занимаются лишь «технической поддержкой» и не проводят военных операций. Минобороны Нидерландов в ответ на запрос газеты указало, что действия, связанные с применением оружия, следует расценивать как «непосредственное участие в военных действиях».
В апреле Минобороны России опубликовало адреса предприятий в Европе, где производятся беспилотники и комплектующие для Украины. В перечне были указаны два филиала Destinus в нидерландском городе Хенгело. По данным «РИА Новости», компания поставляет дроны для ВСУ с 2023 года.