По информации издания, в начале июня 2023 года специалисты Destinus по приглашению одного из подразделений ВСУ прибыли на передовую в районе Харькова. Там они испытали первые модели аппаратов со взрывчаткой, запустив беспилотник Da Vinci в сторону Воронежа. 9 июня власти города сообщили, что дрон ВСУ врезался в жилой многоквартирный дом, три человека получили ранения от осколков стекла.