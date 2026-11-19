Игра рассчитана на 30 кадров в секунду. Rockstar сознательно выбрала такую частоту, чтобы консоли успевали просчитывать игровой мир и отрисовывать графику. Но даже 30 кадров игра держит не везде. В одном из тестов во время перестрелки со взрывами показатель просел до 18 кадров в секунду. А стример The Burnt Peanut сравнил картинку со слайд-шоу в PowerPoint.