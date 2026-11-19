«Геймеры берут отпуска и отгулы»
Александр Леви — о деталях новой GTA и первых претензиях к игре
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Компания Rockstar выпустила GTA VI. С выхода предыдущей части культовой серии прошло 13 лет. Геймеры берут отпуска и отгулы, чтобы спокойно посвятить время прохождению. Компания Logitech, например, и вовсе решила дать сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной для игры. Пока установить GTA VI можно только на PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Когда ждать версию для ПК, разработчики не сообщили.
Игра рассчитана на 30 кадров в секунду. Rockstar сознательно выбрала такую частоту, чтобы консоли успевали просчитывать игровой мир и отрисовывать графику. Но даже 30 кадров игра держит не везде. В одном из тестов во время перестрелки со взрывами показатель просел до 18 кадров в секунду. А стример The Burnt Peanut сравнил картинку со слайд-шоу в PowerPoint.
В целом же первые оценки высокие. В рецензиях отмечают красоту и детализацию игрового мира. Главные герои, парень Джейсон и девушка Люсия, попадают в преступный заговор. Действие разворачивается в наши дни в штате Леонида. Кстати, один из его городов, Вайс-Сити, вымышленный Майами, уже знаком поклонникам франшизы.
Первые игроки и обозреватели показали, насколько подробно в новой GTA можно взаимодействовать с привычными вещами. В машине, например, через меню можно опустить стекло, переключить свет или включить аварийку. А в телефоне сделать селфи, наложить фильтр и посмотреть снимок в галерее. На гидроцикле можно поехать вместе с собакой.
Местами такая детализация оборачивается не самой приятной рутиной. Машину нужно заправлять вручную. Чтобы не потерять наличные после гибели персонажа, их приходится вносить на счет через банкомат. А если машину уничтожат, исчезнут и вещи, оставленные внутри. Герои также могут есть, отдыхать и тренироваться.
Один из обозревателей дошел до финальных титров примерно за 40 часов. Рецензент издания Digital Spy провел в игре больше 200 часов и все еще находил новые занятия.