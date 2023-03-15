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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый попросился в военнопленные

Сержант ВСУ признался в подготовке взрыва

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось слушание дела сержанта вооруженных сил Украины разведчика Павла Запорожца. По версии следствия, он планировал совершить взрыв в Херсоне 9 мая 2022 года. Преступление квалифицировано как покушение на совершение акта международного терроризма. Павел Запорожец подтвердил свою причастность к подготовке взрыва, однако выразил несогласие с рассмотрением дела в российском суде: по его мнению, он должен содержаться как военнопленный в соответствии с Третьей Женевской конвенцией. Защита разведчика настаивает, что он выполнял боевой приказ, одним из условий которого было исключение угрозы жизни и здоровью мирных граждан.

Павел Запорожец (справа) во время заседания в Южном окружном военном суде

Павел Запорожец (справа) во время заседания в Южном окружном военном суде

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Павел Запорожец (справа) во время заседания в Южном окружном военном суде

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела украинского разведчика Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке к акту международного терроризма (ст. 30 ч. 3, ст. 361 ч. 1 УК РФ). На первом заседании была установлена личность подсудимого: Павлу Запорожцу 32 года, он родился в городе Скадовске Херсонской области Украины. Закончил Херсонский юридический институт, до 24 февраля 2022 года работал менеджером. Сразу после объявления о начале российской специальной военной операции ушел служить в вооруженные силы Украины разведчиком.

В обвинительном заключении, зачитанном прокурором, указано, что в 2015–2017 годах Павел Запорожец уже служил в ВСУ и принимал «активное участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей». Начатую Россией специальную военную операцию мужчина воспринял как «недопустимую, требующую прекращения», отметила гособвинитель.

По версии следствия, Павел Запорожец был завербован в украинскую разведку и планировал 9 мая совершить в Херсоне теракт «в целях нарушения мирного существования государств и народов», а также «для прекращения специальной военной операции и вывода российских войск из Украины».

Пострадать в результате взрыва должны были российские военные и росгвардейцы, а также херсонцы, поддерживающие проведение специальной военной операции, считает сторона обвинения.

В апреле Павел Запорожец через мессенджер «Сигнал» нашел местного жителя, которому поручил найти компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении сотрудникам ФСБ России и в дальнейшем действовал под их контролем. 5 мая Запорожец получил сообщение с инструкцией по изготовлению взрывного устройства и адресом, где хранилась закладка из корпусов гранат и других предметов. В ночь на 9 мая Запорожец принес два взрывных устройства на запланированное место установки и был задержан сотрудниками ФСБ.

Украинский сержант осужден за издевательства

«Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства. Так как я являюсь действующим военнослужащим, это дело подлежит рассмотрению по Женевской конвенции»,— заявил Павел Запорожец.

Его защита заявила о необходимости прекратить уголовное дело. По словам адвокатов, в соответствии с боевым приказом, который Павел Запорожец выполнял как действующий военнослужащий, подрыв должен был произойти ночью, в период действия комендантского часа. «Одним из условий выполнения боевого приказа было исключение угрозы жизни и здоровью мирных граждан,— отметил адвокат Алексей Ладин.— Так как никакие последствия в результате выполнения боевой задачи не наступили, а Запорожец является действующим военнослужащим Украины, дело подлежит прекращению, а мой подзащитный должен содержаться в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными».

Следующее заседание по делу запланировано на 5 апреля. Предполагается, что на нем суд приступит к рассмотрению доказательств стороны обвинения.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону

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