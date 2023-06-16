Мелитопольское подполье собрали в ростовском суде

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начался судебный процесс над пятью жителями Мелитополя, которых обвиняют в создании антироссийского террористического подполья. По данным ФСБ, подсудимые собирались устроить взрыв заминированного автомобиля на месте раздачи гуманитарной помощи мирному населению города, а также атаку из гранатометов на российских военных. Фигуранты дела ранее служили в ВСУ, украинской погранслужбе и состояли в частях территориальной обороны. Военные вину не признали, двое потребовали считать их военнопленными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четверо из пяти фигурантов свою вину не признают

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Четверо из пяти фигурантов свою вину не признают

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Для оглашения предъявленных обвинений прокурору потребовалось около часа. Значительная часть этого времени ушла на перечисление оружия и взрывных устройств, найденных сотрудниками ФСБ в ходе расследования. Автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, патроны, противотанковые и противопехотные мины, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, снаряды для минометов, взрывчатка, детонаторы и даже ПЗРК хранились в гараже подсудимого Игоря Горлова и в нескольких тайниках в Мелитополе.

По данным гособвинения, он и четверо других подсудимых входили в террористическое сообщество, которое готовило атаки против российских войск, а также взрывы в местах раздачи гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.

Предполагаемый организатор сообщества Владимир Минко находится в розыске. По данным следствия, обвиняемые были членами «Союза участников АТО Мелитополя», который Владимир Минко и возглавлял.

АТО (антитеррористической операцией) на Украине называют боевые действия властей Киева против вооруженных формирований ДНР и ЛНР, которые велись с 2014 по 2022 год.

По версии следствия, в марте 2022 года Владимир Минко определил место совершения терактов. Согласно плану, самодельное взрывное устройство нужно было привести в действие рядом с местом выдачи гуманитарной помощи. Одновременно с основным взрывом участники террористического сообщества собирались расстрелять из гранатометов военную технику, охраняющую военнослужащих РФ, которые участвовали в гуманитарной акции.

Для этого обвиняемые решили задействовать красный ЗАЗ-1102. Игорь Горлов изготовил бомбу и разместил ее в машине. Однако теракт удалось предотвратить военным и сотрудникам ФСБ, которые 6 апреля 2022 года нашли заминированный автомобиль в гараже Игоря Горлова. Сам он был задержан спустя две недели сотрудниками УФСБ России по Крыму.

По итогам следствия на скамье подсудимых Южного окружного военного суда оказались пятеро фигурантов, которых обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в приготовлении к акту международного терроризма (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ).

По версии обвинения, роль подсудимого Александра Жукова заключалась в поиске сведений о местах дислокации российских военных, оружия и других средств совершения преступления, а также в выполнении иных указаний Владимира Минко.

Входивший в террористическое сообщество Владимир Зуев работал в фирме, обслуживающей городские камеры видеонаблюдения. Он, говорится в деле, помогал сообщникам отслеживать передвижения российских военных и передавал сведения о дислокации войск РФ. Подсудимый Андрей Голубев собирал информацию о местах и времени выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, им обоим вменяют в вину поиск других сообщников и обеспечение анонимного общения участников сообщества в мессенджере Threema. Подсудимый Юрий Петров, по данным обвинения, занимался тайниками с оружием.

На вопрос судьи об отношении к обвинению четверо фигурантов ответили, что вину не признают. В частности, Андрей Голубев заявил, что ни в какое террористическое сообщество он не вступал и взрывать никого не собирался.

Лишь Игорь Горлов, у которого в гараже нашли арсенал, частично согласился с обвинением. «Оружие признаю, а что были гражданские цели — нет»,— сказал подсудимый. Судья попросил уточнить его позицию, на что адвокат заявил, что это будет сделано по ходу процесса. При этом Игорь Горлов и Андрей Голубев ходатайствовали о признании их военнопленными и о применении в их отношении норм Женевской конвенции.

Во время заседания подсудимые по просьбе судьи предоставили информацию о себе. Как выяснилось, Андрей Голубев был сержантом пограничной службы Украины, Игорь Горлов и Александр Жуков служили в ВСУ, Владимир Зуев состоял в частях украинской территориальной обороны. 62-летний Владимир Зуев проходил службу в ВСУ в 2016–2021 годах. Самому младшему из подсудимых 36 лет.

Вадим Водолазов