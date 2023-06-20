Не террорист, а просто украинец

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела гражданина Украины Дмитрия Голубева, обвиняемого в совершении акта международного терроризма и в планировании еще двух. По версии следствия ФСБ, подсудимый, выступая против российских властей и начатой ими специальной военной операции, взорвал здание МРЭО ГИБДД в Мелитополе и намеревался провести теракты на дороге и возле военно-гражданской администрации Запорожской области. Дмитрий Голубев признал фактические обстоятельства дела, но не согласился с их квалификацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Голубев (на фото) заявил в суде, что не считает вменяемые ему преступления терроризмом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Дмитрий Голубев (на фото) заявил в суде, что не считает вменяемые ему преступления терроризмом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной суд приступил к рассмотрению очередного дела об акте международного терроризма. Так следователи квалифицируют планируемые и совершенные гражданами Украины взрывы на территориях, присоединенных к России после начала специальной военной операции.

В начале заседания суд установил личность подсудимого. Уроженцу Запорожья Дмитрию Голубеву 50 лет. Он получил 11 классов образования, военную службу не проходил. По всей видимости, какое-то время мужчина проживал в России, поскольку в 1991, 2001, 2014 и 2016 годах был осужден в Белгороде, Орле и Москве за кражу, вымогательство и мошенничество (ст. 158, ст. 163 и ст. 159 УК). При этом российского гражданства у Дмитрия Голубева не было и нет.

До задержания жил в Запорожье, официально не работал. По собственным словам, занимался перевозками. Женат, растит 12-летнего сына и 7-летнюю дочь.

Судья поинтересовался, сможет ли обвиняемый принимать участие в процессе с учетом его состояния здоровья. Чем именно болен Дмитрий Голубев, не обсуждалось, однако было заметно, что он с трудом поднимается со скамьи и сильно хромает. После заверения подсудимого в том, что он сможет участвовать в заседании, прокурор начал зачитывать обвинительное заключение.

Дмитрий Голубев обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), совершении акта международного терроризма и подготовке к еще двум таким актам (ч. 1 ст. 361; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361; ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ).

По версии следствия, указал гособвинитель, в период с конца февраля по август 2022 года Дмитрий Голубев, выступавший против специальной военной операции, был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и под руководством сотрудника ведомства научился обращаться со взрывчаткой и изготавливать бомбы.

После этого ему передали составные части взрывных устройств, их Дмитрий Голубев перевез на своем автомобиле в Мелитополь и спрятал в тайнике, оставшись при этом жить в городе. Куратор сообщил Дмитрию Голубеву, что ему нужно организовать три взрыва: на дороге, по которой будут ехать работники военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области и сопровождающие их российские военные, в региональном отделении №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России, а также в здании ВГА области.

Получив задание и инструкции, Дмитрий Голубев, говорится в деле, забрал взрывчатку из тайника и сделал три бомбы. 8 августа он приехал к дороге, по которой должны были ехать сотрудники ВГА, и установил на заборе возле нее радиоуправляемое взрывное устройство. Привести в действие его планировалось 31 августа. Однако 11 августа бомба была найдена при обследовании местности сотрудниками ФСБ.

За день до этого, вечером 10 августа, Дмитрий Голубев приехал к зданию ГИБДД и разместил в оконном проеме возле центрального входа взрывное устройство, таймер которого был установлен на 21:45. Взрыв повредил фасад и внутренние помещения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Третье устройство, предназначенное для установки в здании ВГА и находящееся в тайнике, было обнаружено сотрудниками ФСБ 12 августа.

Дмитрий Голубев заявил, что признает фактические обстоятельства дела, которые ему вменяются, но не согласен с их квалификацией. «Я украинец, я Украину защищал, какие преступления? Я не вижу в этом никакого международного терроризма против России. У меня не было такой (террористической.— “Ъ”) направленности, не было цели, чтобы погибли люди»,— сказал он.

На следующем заседании планируется допросить свидетелей со стороны обвинения.

Отметим, что это уже третье уголовное дело о международном терроризме, рассматриваемое Южным окружным военным судом. Сейчас в нем также продолжаются процессы по делам сержанта разведки вооруженных сил Украины Павла Запорожца и пятерых бывших и действующих украинских военных, которым ФСБ инкриминируются подобные преступления. До начала СВО данная статья УК практически не применялась.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону