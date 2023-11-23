Израиль перенес перемирие в секторе Газа и обмен заложниками с «Хамасом»

Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для освобождения заложников «Хамаса» будет отложено до 24 ноября. Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби подтвердил, что освобождение первой группы из 50 израильских заложников не состоится раньше пятницы. Источник CNN в Совете национальной безопасности Израиля сообщил, что прекращение боевых действий задерживается по «довольно незначительным деталям реализации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цахи Ханегби

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Цахи Ханегби

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Другой чиновник сообщил CNN, что причина задержки заключается в том, что Израиль еще не получил имена первых заложников, которых освободит «Хамас».

Израильские СМИ сообщают, что ни Израиль, ни «Хамас» не подписали письменного соглашения об освобождении заложников, хотя неясно, будет ли этого достаточно для приостановки сделки. МИД Катара утверждает, что время наступления перемирия будет объявлено уже в ближайшие часы.

Еще вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что соглашение скоро вступит в силу. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что этот процесс сложный и будет проходить в несколько этапов. «Я хочу подчеркнуть, что он еще недоработан и, возможно, еще потребуется время, прежде чем он будет окончательно доработан»,— говорил контр-адмирал Дэниел Хагари на вечернем брифинге. «Я не знаю, когда перемирие вступит в силу, но пока... наше внимание сосредоточено на боевых действиях»,— добавил он. Власти Израиля говорили, что сделка вступит в силу не раньше 24 ноября.

Накануне Верховный суд Израиля отклонил судебную жалобу на сделку по освобождению заложников в Газе. Биньямин Нетаньяху говорил, что соглашение не включает в себя «освобождение убийц» из израильских тюрем.

«Хамас» и Израиль заключили соглашение о четырехдневном перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и детей, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Планируется, что Израиль будет продлевать режим прекращения огня на 24 часа после освобождения каждой группы из десяти заложников. Список заложников, которые будут освобождены, передадут Израилю вечером накануне их освобождения. Посредником будет Красный Крест.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».

Анастасия Ларина