Власти Израиля: освобождение заложников начнется не раньше 24 ноября

Освобождение заложников из сектора Газа в рамках сделки между Израилем и палестинским движением «Хамас» начнется не раньше 24 ноября. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Ранее СМИ писали, что первых заложников могут отпустить сегодня, 23 ноября.

«Переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно»,— сказал господин Ханегби, его слова приводит The Times of Israel. Он отметил, что процесс освобождения заложников будет осуществляться согласно первоначальной договоренности.

22 ноября «Хамас» и Израиль заключили соглашение об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Как сообщал МИД Катара, о начале гуманитарной паузы в секторе Газа объявят в течение 24 часов. По данным израильской армии, в заложниках у «Хамаса» находятся 240 человек.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».