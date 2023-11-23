Правительство не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо

Правительство отказалось поддержать инициативу об установлении предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства. Законопроект был внесен в Госдуму осенью группой депутатов от ЛДПР.

В проекте отзыве говорится, что госрегулирование цен на топливо приведет к искажению свободного рыночного ценообразования и негативно скажется на инвестициях в НПЗ. Снижение стимула поставок топлива на внутренний рынок грозит дефицитом и неконтролируемым ростом цен, отметили в правительстве. В аппарате правительства «Известиям» сообщили, что проект отзыва еще готовится. После завершения его направят в Госдуму.

Депутаты от ЛДПР предлагали рассматривать предельно допустимыми розничные цены, выше которых топливо не может быть реализовано потребителям. Изменения предлагалось внести в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности.

21 сентября российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива. 17 ноября правительство отменило запрет на экспорт бензина, 22 ноября — на вывоз летнего дизтоплива.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензин настроил котировки на экспорт».

Лусине Баласян