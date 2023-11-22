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Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизтоплива

Правительство России сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Правительством Российской Федерации принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации»,— пояснили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, решение об отмене запрета принято «в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких объемов производства востребованных видов топлива — товарного автомобильного бензина и зимних сортов дизельного топлива, а также с учетом снижения ценовой ситуации на отечественном рынке». «Мониторинг производственных и ценовых показателей сохраняется с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка»,— добавили в Минэнерго.

21 сентября российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен, обновивших в сентябре максимум. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива, в противном случае НПЗ грозило бы затоваривание, а вслед за этим и снижение переработки.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензин настроил котировки на экспорт».

Александр Кислов

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