Минэнерго сообщило о снятии запрета на экспорт бензина

Правительство с 17 ноября снимает запрет на экспорт бензина в связи с насыщением внутреннего рынка и для поддержки разгрузки нефтяных заводов. Действовавшее с 21 сентября эмбарго на экспорт могут вернуть, но пока правительство только отслеживает производственные и ценовые показатели.

Называя причины снятия запрета, пресс-служба Минэнерго сообщила, что с 21 сентября биржевые оптовые цены на бензин «существенно снизились», а запасы автомобильного топлива составляют около 2 млн т. В зимний период завершаются ремонтные работы на НПЗ, и снижается спрос на бензин, отметили в пресс-службе ведомства.

«В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации»,— говорится в сообщении Минэнерго.

Временное ограничение на экспорт дизтоплива и бензина было введено в условиях роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ. 6 октября правительство сообщило об утверждении новых мер: были сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты по трубам, но при условии, что не менее 50% производитель направляет на внутренний рынок.

О причинах снятия эмбарго — «Бензин настроил котировки на экспорт».

Лусине Баласян