МИД Катара: о старте гумпаузы в секторе Газа будет объявлено в течение 24 часов

О старте четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа будет объявлено в течение 24 часов, сообщило министерство иностранных дел Катара в соцсети X. Срок паузы может быть продлен.

«Катар объявляет об успехе его совместных с Египтом и США посреднических усилий между Израилем и "Хамасом", в результате которых было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе»,— говорится в сообщении МИД Катара.

Израиль и «Хамас» ранее утвердили условия сделки по возвращению похищенных с территории Израиля 7 октября заложников. Предполагается, что на первом этапе в ходе четырехдневного прекращения огня будут освобождены 50 человек. Из них 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. Взамен Израиль освободит 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних, которые сидят в его тюрьмах не по статьям за убийство. После завершения первого этапа «Хамас» освободит дополнительное число заложников и получит взамен свободу для трех заключенных за каждого похищенного и день прекращения огня за каждых десятерых заложников.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с "Хамасом"».

Леонид Уварчев