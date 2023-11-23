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Коммерсантъ FM
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Запахло импортовозвращением

Ввоз парфюмерии быстро восстанавливается

Сокращавшаяся в 2022 году доля импортной парфюмерии на российском рынке снова растет. По итогам января—сентября 2023 года ввоз парфюма в страну вырос на 47,6% год к году, до 45,5 млн флаконов, что составляет 41% рынка. Спрос на продукцию растет, но на некоторых потребителей может повлиять удорожание части ассортимента, говорят эксперты.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Импорт парфюмерной продукции в Россию по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 47,6% год к году, до 45,5 млн флаконов, сказано в исследовании оператора системы маркировки ЦРПТ и ННЦК. Доля импортного парфюма за этот период в структуре предложения выросла на 3,1 процентного пункта, до 41%. Внутреннее производство по итогам трех кварталов увеличилось на 28,2%, до 62,9 млн флаконов.

В 2022 году в условиях военных действий РФ на Украине и внешнеторговых ограничений на российском рынке росла доля местной парфюмерии, а также духов из Польши, тогда как доля поставщиков из Франции, Испании, Германии сокращалась, рассказывали в ЦРПТ (см. “Ъ” 19 января). Географическую структуру импорта за девять месяцев 2023 года ЦРПТ и ННЦК не приводят.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский указывает, что в последний год крупные торговые сети развивали прямой импорт, потому на российский рынок вышло множество новых парфюмерных и косметических марок, в том числе из Греции и Испании. Также в конце третьего квартала ритейлеры стали наращивать поставки, чтобы обеспечить повышенный спрос в преддверии новогодних праздников, а также следующих на ними 23 Февраля и 8 Марта, добавляет господин Бобровский. По его оценкам, в четвертом квартале 2023 года рост импорта может продолжиться из-за снижения курса доллара.

Президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева связывает рост импорта с выстраиванием новых логистических цепочек и появлением поставщиков в странах Азии. Владелец «Иль де Ботэ» Евгений Дроздов в недавнем интервью РБК рассказывал, что сеть увеличила долю поставок парфюмерных брендов из стран Ближнего Востока. В первые месяцы 2023 года отмечался и рост ввоза парфюмерии из стран ЕАЭС, что собеседники “Ъ” связывали с развитием параллельного импорта (см. “Ъ” от 31 мая). В перечень разрешенных к параллельному импорту включены такие марки, как Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani. В «Иль де Ботэ», «Золотом яблоке», «Лэтуаль» и «Рив Гош» на вопросы “Ъ” не ответили.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в октябре этого года отмечал, что на непродовольственных рынках, в том числе парфюмерии и косметики, освободились ниши после сокращения присутствия иностранных брендов. Но, по его словам, местным поставщикам могут потребоваться преференции в рознице. Петр Бобровский отмечает, что из-за существенного сокращения рекламной и маркетинговой активности части глобальных брендов у местных игроков уже появилась возможность повысить узнаваемость. По словам госпожи Шокаревой, в России в основном работают небольшие производители бюджетной парфюмерии, у которых могут быть сложности с закупками ингредиентов, обычно поставляемых крупными партиями. Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова “Ъ” не ответила.

Продажи парфюмерии в России за три квартала 2023 года, по данным ЦРПТ и ННЦК, в рознице выросли на 15,92% год к году. Как отмечают в ЦРПТ и ННЦК, спрос на большинство ключевых позиций на парфюмерном рынке остается эластичным к цене. Если средние цены на духи и туалетную воду в третьем квартале были ниже прошлогодних, то стоимость наиболее дорогой парфюмерной воды в среднем выросла на 10,5% год к году, до 2,54 тыс. руб. за единицу товара.

Тамара Шокарева связывает рост средних цен с удорожанием логистики, появлением на полках импортного парфюма, закупленного по высокому курсу валюты, а также с зависимостью местных поставщиков от импортных компонентов и материалов. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что рост средних цен отразится на массовом сегменте, где покупатели могут перейти на более доступную по цене продукцию.

Алина Савицкая

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